Frena EU negociación para bajar los aranceles a México

Las negociaciones entre México y Estados Unidos para reducir los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles mexicanos se estancaron por la oposición del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, a una disminución significativa de los gravámenes, de acuerdo con fuentes citadas por The Wall Street Journal, ayer.

El freno ocurrió cuando ambas partes estaban cerca de alcanzar un entendimiento que permitiría aliviar las tarifas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump y abrir una nueva etapa de conversaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según el rotativo, funcionarios mexicanos y representantes de la iniciativa privada consideraban que el diálogo avanzaba favorablemente. Sin embargo, las diferencias sobre el tratamiento de los vehículos y los metales impidieron concretar los acercamientos de los últimos días.

El Dato: Concamin se dijo confiada en que tras las elecciones de EU, ambos países lleguen a un acuerdo en este tema.

Lutnick se ha resistido a reducir de manera sustancial los aranceles de 25 por ciento a los automóviles mexicanos y de 50 por ciento al acero y al aluminio, incluidos productos terminados que incorporan estos materiales.

La industria estadounidense del aluminio también ha expresado su rechazo a una disminución de las tarifas, con el argumento de que podría perjudicar a las empresas nacionales y ocasionar pérdidas de empleos.

La postura del secretario de Comercio complicó las conversaciones que durante meses ha encabezado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. El reporte describe así diferencias dentro del gobierno estadounidense sobre el alcance de las concesiones arancelarias a México.

Las fuentes consultadas por The Wall Street Journal señalaron que ésta es la segunda ocasión en la que Lutnick frena negociaciones avanzadas con un socio de América del Norte, después de lo ocurrido con Canadá en agosto pasado.

En ese caso, los acercamientos entre Washington y Ottawa se interrumpieron tras el rechazo del funcionario a propuestas para disminuir los gravámenes al acero, el aluminio y los vehículos canadienses. La disputa dio paso a nuevos aranceles y represalias que mantienen tensas las relaciones comerciales entre ambos países.

México, en cambio, ha mantenido la vía del diálogo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha evitado responder con medidas de represalia mientras continúan las conversaciones con la administración de Trump.

El martes pasado, la mandataria federal reconoció que, pese a los avances acumulados durante el último año, aún no se ha concretado un acuerdo en materia arancelaria.

La titular del Ejecutivo explicó que Estados Unidos planteó inicialmente una lista de 54 asuntos comerciales, tanto arancelarios como no arancelarios, que se redujo a alrededor de una docena durante las rondas más recientes.

Ese avance en la agenda bilateral no se ha traducido todavía en una reducción de los gravámenes a los sectores señalados. Según el reporte del diario estadounidense, la resistencia de Lutnick mantiene en duda un entendimiento que funcionarios mexicanos y empresarios consideraban próximo.