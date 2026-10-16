Oootro huracán en el Pacífico: Trudy apunta a alcanzar categoría 4; afectará a 4 estados

El huracán Trudy amenaza con alcanzar la 4 este fin de semana frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos de hasta 230 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y oleaje peligroso. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que Michoacán, Colima y Jalisco enfrentan un riesgo creciente de inundaciones y deslaves, mientras mantiene abierta la posibilidad de que el fenómeno toque tierra.

El ciclón, que permaneció en categoría 1 hasta la noche, cuando subió a 2, presentaba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y avanzaba hacia el nor-noroeste, a una velocidad de nueve kilómetros por hora. Su centro se encontraba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y 615 al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El Dato: El frente frío número 2 recorrerá el Golfo de México y la península de Yucatán, provocando un evento de Norte en Tamaulipas y Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

La amenaza podría intensificarse en las próximas horas, cuando las condiciones atmosféricas favorezcan un fortalecimiento acelerado. Los pronósticos anticipan que alcanzará la categoría de huracán mayor este viernes y podría registrar su máxima fuerza la madrugada del sábado, antes de aproximarse al litoral mexicano.

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Aunque la trayectoria oficial mantiene el centro del fenómeno sobre el océano, los especialistas no descartan un desplazamiento hacia el este que lo conduzca a tierra. El NHC señaló que algunos modelos meteorológicos contemplan ese escenario, mientras otros prevén que avance de manera paralela a la costa.

Las lluvias representan otra amenaza. Entre Michoacán, Colima y Jalisco podrían acumularse de 100 a 200 milímetros de precipitación, con registros aislados de hasta 300 milímetros durante el fin de semana, suficientes para provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas.

Imagen satelital de la ubicación del fenómeno, ayer por la tarde. ı Foto: Especial

3,538 Elementos de la Semar permanecen en alerta

Para Guerrero, las bandas exteriores del huracán dejarían entre 50 y 100 milímetros, aunque algunas localidades podrían alcanzar 150 milímetros. El organismo estadounidense advirtió sobre la posibilidad de crecidas repentinas en las áreas cercanas al litoral, donde las pendientes pronunciadas incrementan el peligro.

Ante la evolución del fenómeno, las autoridades reforzaron la vigilancia desde el norte de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, mientras el tramo costero que se extiende hacia el sur, hasta Zihuatanejo, permanece bajo aviso de tormenta tropical. Estas últimas condiciones podrían comenzar las primeras horas del sábado.

El riesgo también alcanza las actividades marítimas. A partir del viernes, las marejadas asociadas con Trudy comenzarán a afectar sectores de la costa suroeste y persistirán durante el fin de semana, con olas de gran tamaño, corrientes peligrosas y posibles inundaciones por el aumento del nivel del mar.

Según el NHC, los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros del centro, mientras aquellos equivalentes a tormenta tropical alcanzan un radio de 165 kilómetros. La proximidad del fenómeno al territorio nacional podría provocar afectaciones incluso si su núcleo permanece sobre el Pacífico.

Debido a los fenómenos climatológicos, las autoridades mantienen vigilancia especial sobre cinco presas: Santa Rosa, en Jalisco; Chicoasén, en Chiapas, y San José, en San Luis Potosí, presentan niveles cercanos al total de su capacidad; Rojo Gómez, en Hidalgo, llegó al 100 por ciento, y Paso de Piedras, en Veracruz, supera ese nivel. Además, Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que algunos ríos de San Luis Potosí y Tamaulipas, así como uno de Chiapas, registran niveles superiores a sus umbrales de desbordamiento.

La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que dispone de mil 614 refugios temporales en cuatro estados del Pacífico: Guerrero, 620; Jalisco, 488; Michoacán, 270, y Colima, 236.

CSP rechaza afectaciones graves debido a tormentas

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el impacto de fenómenos naturales recientes haya generado afectaciones turísticas y económicas de gran importancia y sostuvo que la Federación apoyará en lo que sea necesario en casos como el de Ensenada, Baja California, que fue el de mayores daños por la tormenta tropical Rachel.

Frente a la temporada de huracanes que se atraviesa, comentó que se ha desplegado un operativo a lo largo de la Península de Baja California, así como en los estados del Pacífico, en donde no se ha necesitado hacer uso del fondo específico para atender sus impactos. Añadió que los daños identificados hasta ahora han sido cubiertos por los gobiernos estatales.

“No hay realmente grandes afectaciones económicas. Hasta ahora, no se ha requerido un apoyo mayor por parte de Bienestar, o del Fondo que existe para atención. Se están haciendo, de todas maneras, las evaluaciones. Y en caso de requerir algún apoyo, lo estaríamos dando.

“Pero hasta ahora, las propias entidades de la República han asumido la responsabilidad de cualquier daño que pudiera haber. Y a las personas que lamentablemente fallecieron, también las entidades de la República les están dando todo el apoyo a sus familiares”, dijo.

No obstante, señaló que Ensenada sí sufió daños considerables, por lo que se activaron los planes Marina y DN-III, se envió un equipo especializado de la Comisión Nacional del Agua para evaluar las afectaciones al suministro de agua, y se levanta un censo para elaborar un diagnóstico de las afectaciones y, a partir de ello, enviar el apoyo que resulte necesario.

“Todo el apoyo que requiera Baja California lo vamos a dar. Estamos haciendo un primer diagnóstico, un censo —incluso, la gobernadora lo sabe— para, de ser necesario el apoyo del Gobierno de México, estaremos ahí”, refirió.