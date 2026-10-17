Amenazan, otra vez, tormentas a La Huasteca

A un año de la devastación que dejó más de 340 mil damnificados y 83 víctimas, la región de La Huasteca nuevamente será azotada por lluvias torrenciales, derivadas de la confluencia de varios fenómenos meteorológicos que ingresan desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, mismos que provocarán condiciones adversas para gran parte del territorio nacional, a causa de las precipitaciones que traerán este fin de semana

Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también se centraron en los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, por las lluvias torrenciales pronosticadas para la noche y madrugada de este sábado.

Las autoridades instalaron centros de mando en algunos puntos del país para prevenir a la población. Por ejemplo, Protección Civil en Veracruz enfatizó la vigilancia en Álamo y Poza Rica, dos de los municipios con más estragos tras las copiosas precipitaciones que cayeron en octubre de 2025 en esta región del país.

4 Ciclones han afectado al Pacífico en el último mes

A causa del huracán Trudy se mantuvo el llamado a la prevención en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán y Jalisco, por las fuertes lluvias. También se alertó a Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Adicionalmente se pronostican fuertes vientos para el norte del país, en donde además se espera un marcado descenso de temperatura. Por otro lado, se advirtió del oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Colima, con alturas de entre 2.5 y cuatro metros.

Estas condiciones son provocadas por el ingreso del frente frío número 2, una masa de aire polar asociada al sistema frontal, canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, el ingreso de humedad procedente del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica y el huracán Trudy.

Este último provocó las principales alertas desde temprano. Durante la conferencia presidencial, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, advirtió que el huracán se intensificará este fin de semana e incluso podría alcanzar la categoría 4 con efectos principales en Colima, Jalisco y Michoacán.

En la primera mitad de este viernes, Trudy se intensificó hasta alcanzar la categoría 3; sin embargo, pasado el mediodía comenzó a perder fuerza y cerró el día como categoría 1. Por la noche se informó que las condiciones actuales favorecen que mantenga su categoría durante las próximas 36 horas, con desplazamiento previsto hacia el norte-noroeste.

En el último corte se le ubicó a 355 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 305 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de 185 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 11 kilómetros por hora.

A lo largo del día, las autoridades estatales de las entidades alertadas mantuvieron operativos de prevención, centrados en su mayoría en asegurar un tránsito fluido y seguro por sus vialidades cercanas a las zonas de riesgo.

Se estableció una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical para las Islas Marías. Asimismo, se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco; zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán; zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero; y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit.