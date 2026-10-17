Sheinbaum supervisa obras hospitalarias en Q. Roo

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno busca responder a las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante un programa integral que atienda sus demandas.

Con reserva al avance que tenga en la mesa de negociación que se abrió para tal efecto, luego de que en la votación de la base trabajadora se rechazó el aumento salarial propuesto, la mandataria reiteró que el nuevo ofrecimiento se hará “en la medida de lo posible”.

Comentó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, valora la nueva propuesta que pondrá sobre la mesa ante los trabajadores, en la que también se contempla la contratación del personal que aún no cuenta con una plaza y que apoyó durante la contención del Covid-19.

El Dato: La mandataria continuará su trayecto hacia los estados de Yucatán y Campeche para dar seguimiento a obras de infraestructura pública de salud, tras concluir en QRoo.

“Ya le damos otro día. Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, detalló.

Desde el jueves, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) retomaron la negociación salarial, para la cual se había propuesto un incremento de 6.8 por ciento, pero que fue rechazado por la mayoría de la base trabajadora en la consulta sindical realizada el pasado miércoles.

Claudia Sheinbaum, ayer, en su visita a los hospitales de Quintana Roo. ı Foto: Especial

Parte del personal mantuvo su exigencia para que el incremento a sus ingresos sea del 10 por ciento directo a su salario y advirtieron que mantendrán sus movilizaciones para exigir la remoción de Rafael Olivos de la dirigencia sindical.

Desde su conferencia del jueves, la Jefa del Ejecutivo federal afirmó que se buscarán alternativas para incrementar la oferta salarial, bajo la reserva de que se formularía en “el marco de lo posible”.

10 Por ciento de aumento a su salario base es lo que exigen

“Se va a sentar el director del IMSS a hacer una reevaluación. Todo tiene que estar en el marco de lo posible. Nadie está obligado a lo imposible. Esto es lo posible que se pueda hacer, con mayor beneficio para las y los trabajadores del IMSS. Y desde mi perspectiva, es evidentemente el salario, pero también otros temas de los que hemos hablado aquí, que es muy importante para las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan”, detalló.

Como parte de la supervisión que emprendió para verificar personalmente las condiciones de los hospitales del IMSS Bienestar, la mandataria viajó a Chetumal, Quintana Roo, para recorrer el Hospital Materno Infantil, en donde conversó con los pacientes y el personal de salud, a fin de conocer sus necesidades.

Sheinbaum también supervisó la construcción de dos nuevos hospitales en la entidad, uno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que contará con 90 camas, más especialistas y equipo médico, para ampliar la capacidad de la unidad que hoy se encuentra en operación con sólo 30 espacios, y el otro es el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar, que tendrá 120 camas censables, 152 no censables y 14 especialidades.

Piso por Piso. Al 16 de octubre, el IMSS ha recorrido 166 de sus 277 hospitales como parte de la estrategia integral de supervisión en el 100 por ciento de las Unidades Médicas de alta especialidad, 65 por ciento de hospitales regionales, 58 por ciento de los generales de zona y 46 por ciento de los generales de subzona.Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas tienen supervisados el 100 por ciento de los nosocomios.

En los encuentros se han registrado siete mil 474 necesidades, de las cuales tres mil 122 son de alta prioridad alta como:equipo médico, insumos, conservación y mobiliario y personal.

La siguiente etapa se concentrará en los hospitales generales de subzona en Jalisco, Edomex Poniente, Chihuahua y Sonora. Con este diagnóstico, se priorizará la atención por insumo, equipo y unidad médica hasta concluir los 111 hospitales que aun están pendientes.

Manifestantes sostienen sus demandas

| Por Claudia Arellano |

Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron que mantendrán las movilizaciones para exigir un aumento de 10 por ciento al salario tabular y la salida del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández. La presión continúa mientras el instituto y la representación sindical negocian una nueva propuesta, tras el rechazo de la base trabajadora al incremento global de 6.8 por ciento.

La disidencia sindical anunció que mantendrá las movilizaciones para presionar por una nueva propuesta económica y exigió la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario en el que se revise la destitución de Olivos y de los integrantes de su equipo.

Los trabajadores inconformes sostienen que el incremento debe concentrarse en el salario base y no distribuirse entre distintas prestaciones.

El Tip: Los activistas preparan una segunda megamarcha nacional el próximo miércoles 21 de octubre.

Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados del Seguro Social, ha defendido esta demanda al señalar que el sueldo tabular tiene implicaciones en el cálculo de las pensiones de las nuevas generaciones de trabajadores.

A la exigencia salarial se suma el cuestionamiento a la representación sindical. Integrantes del movimiento disidente consideran que el rechazo a la propuesta evidencia la necesidad de renovar al Comité Ejecutivo Nacional y demandan elegir una dirigencia que responda a los intereses de la base trabajadora.

IMSS y personal abren nuevas mesas sobre propuesta salarial ı Foto: Especial

Las protestas también han incorporado reclamos por el abasto de medicamentos e insumos médicos, la contratación de personal y la recuperación de condiciones de jubilación que los manifestantes consideran más favorables.

En medio de las movilizaciones, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la dirigencia del SNTSS instalaron el jueves 15 de octubre una mesa de trabajo para analizar una nueva propuesta salarial, luego del rechazo de la anterior expresado por los trabajadores. La reapertura de las negociaciones ocurre mientras los disidentes mantienen sus demandas y preparan una manifestación nacional el miércoles 21 de octubre.

Este viernes los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuaron con sus protestas. Entre ellas, se registró el bloqueo a la autopista México-Pachuca que empezó en punto de las 15:00 horas a la altura del Hospital General Regional (HGR) Número 200 del IMSS de Tecámac. También bloquearon parcial e intermitente la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de las oficinas centrales del IMSS, donde mantienen un plantón permanente.

Entre sus demandas destacan la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional, Rafael Olivos, a quien señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.