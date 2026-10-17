Manifestantes sostienen sus demandas

Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron que mantendrán las movilizaciones para exigir un aumento de 10 por ciento al salario tabular y la salida del dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández. La presión continúa mientras el instituto y la representación sindical negocian una nueva propuesta, tras el rechazo de la base trabajadora al incremento global de 6.8 por ciento.

La disidencia sindical anunció que mantendrá las movilizaciones para presionar por una nueva propuesta económica y exigió la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario en el que se revise la destitución de Olivos y de los integrantes de su equipo.

Los trabajadores inconformes sostienen que el incremento debe concentrarse en el salario base y no distribuirse entre distintas prestaciones.

El Tip: Los activistas preparan una segunda megamarcha nacional el próximo miércoles 21 de octubre.

Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados del Seguro Social, ha defendido esta demanda al señalar que el sueldo tabular tiene implicaciones en el cálculo de las pensiones de las nuevas generaciones de trabajadores.

A la exigencia salarial se suma el cuestionamiento a la representación sindical. Integrantes del movimiento disidente consideran que el rechazo a la propuesta evidencia la necesidad de renovar al Comité Ejecutivo Nacional y demandan elegir una dirigencia que responda a los intereses de la base trabajadora.

Las protestas también han incorporado reclamos por el abasto de medicamentos e insumos médicos, la contratación de personal y la recuperación de condiciones de jubilación que los manifestantes consideran más favorables.

En medio de las movilizaciones, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la dirigencia del SNTSS instalaron el jueves 15 de octubre una mesa de trabajo para analizar una nueva propuesta salarial, luego del rechazo de la anterior expresado por los trabajadores. La reapertura de las negociaciones ocurre mientras los disidentes mantienen sus demandas y preparan una manifestación nacional el miércoles 21 de octubre.

Este viernes los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuaron con sus protestas. Entre ellas, se registró el bloqueo a la autopista México-Pachuca que empezó en punto de las 15:00 horas a la altura del Hospital General Regional (HGR) Número 200 del IMSS de Tecámac. También bloquearon parcial e intermitente la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de las oficinas centrales del IMSS, donde mantienen un plantón permanente.

Entre sus demandas destacan la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional, Rafael Olivos, a quien señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.