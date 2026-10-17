Sin mastografía, 54% de mexicanas de 50 años o más

Sin mastografía, más de 50% de mujeres de 50 o mayores

Más de la mitad de las mujeres de 50 años y más en México no reportó haberse realizado una mastografía durante los dos años anteriores a la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem) 2024, una brecha en la detección del cáncer de mama que se suma a las demoras para iniciar tratamiento.

Los resultados del Instituto Nacional de Estatística y Geografía (Inegi), publicados en abril de 2026, señalan que únicamente 46.3 por ciento de las mujeres de ese grupo de edad se realizó el estudio. El restante 53.7 no reportó habérselo practicado en ese periodo, de acuerdo con un cálculo hecho a partir del indicador.

Aunque esta cifra no significa que esas mujeres nunca se hayan realizado una mastografía ni permite establecer las razones por las que no se la practicaron, ayuda a dimensionar la brecha en la realización de estudios para detectar la enfermedad entre la población encuestada.

El Dato: Se estima que entre 10 y 15% de los casos en México corresponden a menores de 40 años, quienes enfrentan un mayor riesgo de recibir un diagnóstico en etapas avanzadas.

En vísperas del 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, otras investigaciones documentan diferencias sociales y territoriales en el acceso a este examen, mientras las autoridades buscan ampliar la infraestructura para atender el padecimiento.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Salud Pública de México, basado en las encuestas nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, 2021 y 2022, analizó información de casi 19 mil mujeres de 40 a 69 años y encontró mayores posibilidades de realizarse una mastografía entre quienes tenían mayor escolaridad y una unidad médica con mastógrafo a menos de cinco kilómetros. La cobertura también fue mayor en zonas urbanas y entidades con menor marginación.

8 Mil 174 defunciones por cáncer de mama hubo en 2025

DIAGNÓSTICO TARDÍO. La oncóloga clínica Marisol Cruz Gómez señaló que seis de cada 10 casos se identifican en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento efectivo pueden reducirse.

Las dificultades también alcanzan el inicio de la atención terapéutica. En un comunicado de la Secretaría de Salud (Ssa) del 25 de marzo de este año, el director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, reconoció que una paciente puede tardar entre seis y siete meses en iniciar tratamiento, lo que favorece la progresión de la enfermedad.

Las cifras preliminares más recientes del Inegi registran ocho mil 174 defunciones por cáncer de mama en 2025, de las cuales 99.4 por ciento correspondió a mujeres. Para 2024, el total definitivo fue de ocho mil 439 fallecimientos.

El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 reconoce, en su diagnóstico, una cobertura de mastografías de apenas 11.6 por ciento entre la población sin seguridad social y acceso a biopsia en 66.5 por ciento de los casos sospechosos.

Estos indicadores describen un universo distinto al del Inegi, pero permiten identificar otro punto de la ruta de atención: completar los estudios para confirmar o descartar la enfermedad. La biopsia permite analizar tejido para determinar si existen células cancerosas y orientar las decisiones de tratamiento.

MAL QUE NO DISCRIMINA. La experiencia de Elizabeth Lavín muestra otra dimensión del cáncer de mama: su aparición en mujeres jóvenes y la posibilidad de sobrevivir después de un proceso de atención que puede extenderse durante años. En marzo de 2007, a los 29 años, recibió el diagnóstico.

Casi dos décadas después, relata que pudo conservar gran parte de su seno izquierdo mediante una cuadrantectomía, cirugía en la que se retira el tumor junto con una porción del tejido mamario.

“Yo no perdí mis senos, me quitaron un cuadrante del seno izquierdo en el que estaba el tumor a través de una cirugía que se llama cuadrantectomía”, contó.

Además de la operación, recibió quimioterapia y radioterapia, fue sometida a una intervención para retirar los ovarios y siguió un tratamiento hormonal durante cinco años.

Su historia demuestra que un diagnóstico de cáncer no implica necesariamente la extirpación completa de la mama. Las alternativas quirúrgicas dependen de las características y extensión del tumor, así como de la valoración del equipo médico.

También recuerda que la enfermedad puede presentarse antes de los grupos de edad a los que se dirigen las campañas de tamizaje. Aunque el riesgo aumenta con los años, la aparición de síntomas requiere valoración médica.

AUTOEXAMEN, EL PRIMER PASO ı Foto: Especial

ESTRATEGIA EN MARCHA. Para ampliar la detección y la atención, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en octubre de 2025 el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, con una inversión prevista de ocho mil millones de pesos y la adquisición de mil mastógrafos y mil ultrasonidos entre 2026 y 2027.

La estrategia contempla abrir 20 centros de diagnóstico con personal de imagen y patología y crear 32 unidades hospitalarias de atención oncológica para mujeres, una por entidad, con atención independientemente de la derechohabiencia. El modelo busca conectar la toma de estudios con su interpretación, la realización de biopsias y el acceso al tratamiento, para que las pacientes puedan continuar su atención incluso si cambia su afiliación a una institución.

En mayo de este año, la Ssa presentó el Protocolo Nacional de Atención Médica de Cáncer de Mama, orientado a homologar criterios clínicos y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento, y reiteró las metas de inversión y equipamiento. La ampliación anunciada plantea atender tanto la disponibilidad de estudios como los pasos posteriores a una sospecha.