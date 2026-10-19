El proceso contra Jáuregui

Y este fin de semana en Chihuahua, el exfiscal César Jáuregui pasó de ser aspirante a la alcaldía de la capital del estado a enfrentar dos órdenes de aprehensión: una de carácter estatal y otra federal —esta última por presunta traición a la patria—. Y mientras sus abogados denuncian una maniobra para sacarlo de la contienda, algunos de sus “amigos” blanquiazules ya empiezan a marcar distancia de quien fuera una de sus principales cartas para la relevante elección municipal. Vaya manera de comenzar la carrera electoral rumbo a 2027, nos comentan. Lo curioso es que la investigación por un operativo en el que se habría dado la participación de agentes estadounidenses claramente derivó en una ruptura política entre antiguos aliados. Ayer por lo pronto, el juez que lleva su caso determinó aplicar medidas cautelares para que enfrente el proceso en libertad, aunque será hasta el jueves cuando se determine si se le vincula a proceso. Atentos.