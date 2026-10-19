Frente frío daña en 4 estados; huracán Trudy en 2 más

Acumulación de basura y escombros sobre el malecón de Veracruz, ayer.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que elfrente frío número 2 provocó inundaciones en mil 555 viviendas de Veracruz, daños en infraestructura y cortes de energía eléctrica que afectan a aproximadamente 22 mil usuarios.

La emergencia alcanzó a 32 municipios veracruzanos, donde autoridades federales, estatales y locales mantienen operativos para retirar agua de inmuebles, recuperar caminos y atender a las familias que sufrieron daños. El organismo precisó que seis cuerpos de agua registraron desbordamientos, aunque sus niveles comenzaron a descender de manera gradual.

Dos refugios temporales albergan a 145 personas que requirieron abandonar sus hogares ante las inundaciones. La CNPC desplegó una misión de enlace y coordinación para fortalecer las tareas de auxilio y evaluación de los daños en esta entidad.

El Dato: Protección Civil exhortó a la población a evitar el cruce de arroyos y calles inundadas, mantenerse alejada de postes y cables eléctricos, y acudir a los refugios temporales.

Aunque Protección Civil señaló que no hay registros de personas lesionadas ni fallecidas, también reportó que un hombre en situación de calle sufrió una descarga eléctrica después de entrar en contacto con un cable caído mientras transitaba por la vía pública. Personal de emergencia lo trasladó al Hospital Regional de Veracruz, donde permanece estable.

En materia de servicios básicos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para recuperar el suministro en Tlacotalpan y Coatzacoalcos, donde aproximadamente 22 mil usuarios enfrentan interrupciones. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intervino en un tramo carretero y restableció los accesos a localidades que permanecieron incomunicadas.

Puebla también enfrenta consecuencias en 12 municipios, donde las autoridades contabilizaron 13 deslizamientos de tierra y derrumbes. El desbordamiento de arroyos permitió el ingreso de agua a viviendas de las localidades de Las Balsas y La Máquina, por lo que personal de los tres órdenes de gobierno realiza trabajos de limpieza y evaluación de daños.

En Hidalgo, el aumento del caudal del río Garcés obligó al cierre preventivo de un puente, mientras otro derrumbe se sumó a las afectaciones en 11 municipios. La CFE trabaja para restablecer el suministro en las zonas sin servicio. Protección Civil no reporta lesionados ni fallecidaos.

Las lluvias también dejaron afectaciones menores en dos municipios de Chiapas, principalmente por encharcamientos en vialidades. Las autoridades tampoco reportan víctimas mortales ni heridos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío permanece sobre el suroeste del golfo de México, con pronóstico de lluvias extraordinarias en el sur de Veracruz, oeste de Tabasco y noreste de Oaxaca, y precipitaciones torrenciales en el noroeste de Chiapas.

También alcanzarán con fuerza el sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo y San Luis Potosí, así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al sistema provocará un descenso considerable de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

El evento de Norte provocará fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec. Tamaulipas y Tabasco esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con una disminución gradual en territorio tamaulipeco.

Jalisco y Colima resienten últimos efectos de Trudy

| Por Elizabeth Hernández |

El huracán Trudy comenzó a alejarse del occidente de México con vientos de 155 kilómetros por hora, pero todavía amenaza a Jalisco con inundaciones y deslaves. Ante sus efectos, la Secretaría de Marina (Semar) habilitó 24 refugios en ese estado y en Colima, y restringió la navegación en ocho puertos del Pacífico.

Aunque el Gobierno de México retiró todas las alertas por ciclón tropical para el litoral y las Islas Marías, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) prevé hasta 100 milímetros adicionales de lluvia en territorio jalisciense. También advirtió que las marejadas prolongarán durante dos o tres días las “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.

De acuerdo con el último reporte del NHC, el centro de Trudy estaba a 290 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y avanzaba al noroeste a nueve kilómetros por hora. El organismo anticipó un debilitamiento acelerado durante la noche y su transformación en baja presión remanente hacia la mañana del martes 20 de octubre.

Pese a la pérdida de intensidad del huracán, las labores de auxilio continúan en Jalisco, donde la Armada retiró unas tres toneladas de desechos, árboles y material de deslaves. Además, habilitó 19 albergues temporales en Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta para atender a la población ante posibles emergencias.

Autoridades navales concentraron mil despensas en Manzanillo y atendieron daños por postes derribados, un socavón carretero y un cortocircuito. Otros cinco refugios operan en Armería, Tecomán, Ixtlahuacán, Comala y el puerto colimense, donde ya ingresaron personas.

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Las restricciones para embarcaciones mayores abarcan los puertos de Manzanillo, Puerto Vallarta, Lázaro Cárdenas y Puerto Escondido. Para las menores, hubo cierres en La Cruz de Huanacaxtle, Chacala, Barra de Navidad y Zihuatanejo.

Mientras persisten las condiciones de riesgo, personal naval recorre las áreas afectadas, verifica daños y pide a turistas mantenerse lejos de playas con oleaje alto. El NHC anticipó que Trudy avanzará lentamente al sur de Baja California Sur entre lunes y martes, con vientos que podrían descender a 75 kilómetros por hora antes de su disipación.