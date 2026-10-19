Jalisco y Colima resienten últimos efectos de Trudy

El huracán Trudy comenzó a alejarse del occidente de México con vientos de 155 kilómetros por hora, pero todavía amenaza a Jalisco con inundaciones y deslaves. Ante sus efectos, la Secretaría de Marina (Semar) habilitó 24 refugios en ese estado y en Colima, y restringió la navegación en ocho puertos del Pacífico.

Aunque el Gobierno de México retiró todas las alertas por ciclón tropical para el litoral y las Islas Marías, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) prevé hasta 100 milímetros adicionales de lluvia en territorio jalisciense. También advirtió que las marejadas prolongarán durante dos o tres días las “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.

De acuerdo con el último reporte del NHC, el centro de Trudy estaba a 290 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y avanzaba al noroeste a nueve kilómetros por hora. El organismo anticipó un debilitamiento acelerado durante la noche y su transformación en baja presión remanente hacia la mañana del martes 20 de octubre.

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Pese a la pérdida de intensidad del huracán, las labores de auxilio continúan en Jalisco, donde la Armada retiró unas tres toneladas de desechos, árboles y material de deslaves. Además, habilitó 19 albergues temporales en Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta para atender a la población ante posibles emergencias.

Autoridades navales concentraron mil despensas en Manzanillo y atendieron daños por postes derribados, un socavón carretero y un cortocircuito. Otros cinco refugios operan en Armería, Tecomán, Ixtlahuacán, Comala y el puerto colimense, donde ya ingresaron personas.

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Las restricciones para embarcaciones mayores abarcan los puertos de Manzanillo, Puerto Vallarta, Lázaro Cárdenas y Puerto Escondido. Para las menores, hubo cierres en La Cruz de Huanacaxtle, Chacala, Barra de Navidad y Zihuatanejo.

Mientras persisten las condiciones de riesgo, personal naval recorre las áreas afectadas, verifica daños y pide a turistas mantenerse lejos de playas con oleaje alto. El NHC anticipó que Trudy avanzará lentamente al sur de Baja California Sur entre lunes y martes, con vientos que podrían descender a 75 kilómetros por hora antes de su disipación.