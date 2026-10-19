Mañanera de Sheinbaum: 19 de octubre del 2026

Este lunes 19 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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