Matan a aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa

EL COORDINADOR del guinda en el municipio, asesinado ayer, en imagen de archivo.

Arturo Marín Acevedo, aspirante de Morena a la Coordinación del Comité de Defensa y Soberanía Municipal de Cuajinicuilapa, fue asesinado a tiros en el centro de dicha localidad del estado de Guerrero.

De acuerdo con reportes de seguridad, al menos dos personas que viajaban en un automóvil de características desconocidas alcanzaron la camioneta en la que se desplazaba el morenista y le dispararon en varias ocasiones. El hecho ocurrió frente a la iglesia de la cabecera municipal. Marín Acevedo había acudido al templo para ser padrino en una ceremonia religiosa.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero indicó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de quien identificó como Arturo “N”, en un hecho delictivo por el cual una mujer de nombre Citlali “N”, presumiblemente esposa de la víctima, resultó lesionada. Detalló que recabó elementos de prueba mediante los cuales inició el expediente de investigación.

EL Dato: Habitantes de Cuajinicuilapa y San Nicolás aseguran que viven en toque de queda autoimpuesto, ante la presencia del narco.

“Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a quien o quienes resulten responsables”, informaron las autoridades locales.

A inicios de la actual administración municipal en 2024, los alcaldes tanto de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche, como de San Nicolás, Tarsila Molina, ambos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitaron licencia al Congreso de Guerrero para retirarse de sus municipios, ante presuntas amenazas del crimen organizado.

Posteriormente, Salinas Mariche regresó al cargo y ahora busca la reelección.

El pasado 9 de octubre, Arturo Marín se registró como aspirante a la coordinación de Morena en el municipio; sin embargo, el ayuntamiento de Cuajinicuilapa es uno de los 18 municipios que obligan a los partidos a postular mujeres, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

El propio alcalde actual, Hildeberto Salinas Mariche, impugnó esta determinación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Arturo Marín era sobrino de Alejandro Marín Mendoza, quien en dos ocasiones ocupó la presidencia municipal de Cuajinicuilapa. El proceso electoral federal y local 2026-2027 inició oficialmente el 10 de septiembre pasado. El homicidio de Arturo Marín es el primero reportado en Guerrero dentro de este proceso.

El próximo 6 de junio de 2027 se elegirán en la entidad la gubernatura, diputaciones locales y autoridades municipales, de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, a nivel federal, también se elegirán diputaciones para renovar el Congreso de la Unión.