México presentará denuncia por nueva muerte de paisano detenido por ICE

El Gobierno de México presentará una nueva denuncia por la muerte de otro mexicano que se encontraba detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se ha puesto en contacto con la familia del connacional, quien hasta ahora es identificado como Emiliano Andrade, de 56 años.

Aunque no se tienen precisadas las causas de su muerte, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el hombre padecía de diabetes e hipertensión y posiblemente no se le garantizó el acceso a los medicamentos que necesitaba.

“Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos. Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufre o sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, se reforzarán los servicios de los consulados mexicanos para que, dentro de las facultades con las que cuentan, garanticen los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, pero particularmente de quienes han sido detenidos.

“Como lo hemos dicho siempre, para nosotros son héroes y heroínas, porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades a buscar una vida mejor y a apoyar a sus familias. Y ayudan mucho a la economía de los Estados Unidos. Entonces siempre nuestra solidaridad, nuestro cariño”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Te puede interesar

- Violentos vandalizan en nueva marcha en Jalisco; contingente pacífico se aparta

- Claudia: Vamos a modernizar el sistema de salud

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR