Violentos vandalizan en nueva marcha en Jalisco; contingente pacífico se aparta

Miles de ciudadanos realizaron, por segunda vez, una megamarcha pacífica contra la privatización y la contaminación del agua en Guadalajara, aunque, ante la presencia de encapuchados, el contingente decidió replegarse, tras señalar que en la zona no existían condiciones de seguridad para avanzar.

La violencia volvió a presentarse, al igual que el domingo pasado, con presuntos grupos de choque. Las personas encapuchadas incendiaron una de las puertas del Congreso del Estado de Jalisco, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad. Además, se reportó que un grupo también quemó una de las puertas de Palacio de Gobierno y realizó pintas.

En videos difundidos sobre los hechos se observan llamas en el acceso de un inmueble, mientras varias personas permanecen en las inmediaciones. También se reportaron detonaciones de artefactos explosivos y daños materiales durante la jornada. Estos actos fueron rechazados por los participantes de la marcha.

Cientos de ciudadanos jaliscienses se manifestaron por segundo domingo consecutivo, ayer ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: En redes circularon imágenes de encapuchados con la playera del equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara; la institución se desmarcó y rechazó la violencia.

“¡Fuera, fuera!”, gritabaron los participantes, cuando un grupo de personas con el rostro cubierto intentó colocarse frente al contingente.

La protesta comenzó a las 11:00 horas en el Parque Rojo. Desde este punto, los manifestantes avanzaron hacia Palacio de Gobierno, edificio ubicado en el corazón del Centro Histórico. Sin embargo, frente a la presencia de las personas embozadas, integrantes del comité de seguridad y logística decidieron no avanzar, ante la falta de elementos de seguridad que garantizaran el desarrollo de la manifestación.

Los manifestantes también señalaron la presencia de personas con piedras, tubos y bombas molotov que, afirmaron, intentaban sumarse al contingente. Aseguraron que la prioridad era no avanzar en la marcha, para evitar que se repitiera un episodio violencia como de la manifestación del domingo pasado.

Un grupo de alrededor de 20 encapuchados atacó a personas que observaban la manifestación y a representantes de los medios de comunicación. No obstante, tras los múltiples ataques, no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, las personas embozadas provocaron daños en comercios y realizaron pintas. Los incidentes ocurrieron mientras el resto de los asistentes a la protesta exigía que quienes llevaban el rostro cubierto se apartaran de los contingentes y evitaran actos de violencia.

El gobernador, Pablo Lemus, afirmó que la segunda manifestación por agua limpia fue un ejercicio cívico que demostró que es posible protestar pacíficamente. Señaló que ciudadanos de distintas edades y familias identificaron a grupos violentos, los rechazaron y pidieron que abandonaran el contingente.

Sostuvo que el gobierno estatal modificó la estrategia de acompañamiento y seguridad para proteger a los manifestantes, evitar enfrentamientos y garantizar el derecho a la libre expresión. Aseguró que, a diferencia de los hechos anteriores, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en las provocaciones.

Indicó que, al término de la movilización, alrededor de 300 personas permanecieron en la zona para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov contra edificios públicos. Un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial, por lo que la Policía intervino para controlar los incendios.

Lemus Navarro informó que cinco personas fueron detenidas cuando viajaban en una camioneta robada que transportaba bidones de gasolina. De acuerdo con el mandatario, presuntamente participaron en el incendio de las puertas del Congreso y del Poder Judicial.

El sábado, el mandatario mencionó que es absolutamente falso que se quiera privatizar el agua. “Yo no estoy de acuerdo en privatizar el agua, ningún partido está de acuerdo con privatizar el agua; nunca lo hemos pensado, nunca lo hemos dicho y nunca lo hemos propuesto. Lo que estamos haciendo es explorar todos los mecanismos posibles para que nuestra ciudad cuente con toda la infraestructura que se requiere”, expuso.

Añadió que en la propuesta de presupuesto del Gobierno federal para 2027 no hay recursos destinados a proyectos hídricos para Jalisco y, por ello, envió una propuesta al Congreso local para construir el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, el cual evitará que el agua del lago se contamine y se desperdicie.

“Confío en que los próximos días se hará el anuncio de cómo ambos gobiernos lograremos la construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, las obras complementarias también para aprovechar al 100 por ciento la presa del Zapotillo y el resto de infraestructura que necesitamos”, dijo.

EU alerta por manifestación

Por Elizabeth Hernández

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad ante la segunda megamarcha por el agua en Jalisco, después de que la primera movilización terminó con 39 detenidos, 59 lesionados y denuncias por uso excesivo de la fuerza contra policías estatales.

El aviso consular advirtió sobre un amplio despliegue policial y posibles afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital jalisciense, particularmente sobre la avenida Juárez.

La representación estadounidense recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas de concentración, consultar los medios locales para conocer las condiciones de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades. También recordó que el número telefónico para solicitar ayuda ante una emergencia en México es el 911.

Además, puso a disposición de sus connacionales el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente, mediante el cual pueden recibir avisos consulares, así como el teléfono de asistencia de la Embajada.

Documentan lesiones tras protesta del 11 de octubre

| Por Elizabeth Hernández |

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó lesiones graves y afectaciones psicológicas entre las personas que fueron detenidas por policías estatales y antimotines durante la protesta por la calidad del agua del pasado 11 de octubre en Guadalajara. Uno de los casos más graves corresponde a un alumno de derecho con fractura cervical que, presisó el organismo, pone en riesgo su vida y la funcionalidad de su cuerpo.

Informó que su personal ha entrevistado a casi todas las personas detenidas o retenidas y ha practicado certificaciones médicas para establecer los daños que sufrieron. A partir de los testimonios, la institución encontró coincidencias en las denuncias por detenciones arbitrarias, operaciones coordinadas entre agentes estatales y municipales, así como intervención de bomberos y personas vestidas de civil en los arrestos.

También surgieron señalamientos sobre presuntas omisiones de paramédicos de la Cruz Roja, la Cruz Verde y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la atención de quienes resultaron heridos.

10 Mil personas se manifestaron en la primera marcha

Otro motivo de preocupación para el organismo son los procesos penales contra cuatro personas detenidas. La institución detectó señales de posibles violaciones al debido proceso por contradicciones en las acusaciones, irregularidades en su puesta a disposición y dificultades para acceder a una defensa jurídica adecuada.

La institución abrió un expediente, debido a que todavía no recibe la documentación de la CEDHJ. Aseguró que sus representantes mantendrán las diligencias en Guadalajara y estarían atentos al desarrollo de la nueva protesta ciudadana.

El choque, ayer, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado. ı Foto: Cuartoscuro

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, ordenó integrar un equipo multidisciplinario con personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, áreas científicas y técnicas, así como la oficina regional de Jalisco.

La Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente asumirá la coordinación de los trabajos.