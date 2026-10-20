Doble boleto en la rifa

Y supimos, por la vía del coordinador guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, que 153 diputados federales se registraron para buscar la reelección el próximo año, el último proceso en que la ley se los permitirá. Lo llamativo, se comenta, es que hay algunos en esta lista —siete, de perdida— que compraron doble boleto, pues participarán para retener su curul, pero también para ver si, en una de ésas, resultan seleccionados para buscar una presidencia municipal. ¡Qué tal! Y aunque al menos en esta etapa del proceso no hay una regla que se los prohíba, nos dicen que no deja de brincar lo avorazados que pueden ser algunos legisladores en aras de aprovechar hasta la mínima oportunidad para no perder poder después del 27. De ahí que el propio Monreal volviera a llamar a sus compañeros a poner el proyecto por encima de la ambición personal, también les pidió “disciplina y disciplina partidaria”. Palabras a tomar en cuenta porque qué forma de algunos de exhibir su ambición por no perder el hueso.

TE RECOMENDAMOS: Van más de 19 millones de becados Rebasan en 400 mil meta de inscripción a educación media