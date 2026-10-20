El chofer de Pepín

Donde, nos platican, la disputa morenista trae alertas graves por posible mano negra es en el proceso para elegir al candidato de la alcaldía de Macuspana, Tabasco. El registro de José Antonio Rodríguez Subiaur, un funcionario local identificado como exchofer del actual secretario de Gobierno estatal, José Ramiro Pepín López Obrador, encendió —otra vez— la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya familia no ha dejado de exigir su derecho al activismo político. Según el también morenista y macuspanense Abraham Morales hay fuertes pretensiones de que este aspirante sea impuesto. Desde luego, Pepín lo ha negado y pidió a sus críticos que, en lugar de especular, se esperen a la encuesta: “Es el método, no hay otro”. Por su parte, al que muchos ven como el elegido —sí, al exchofer— aseguró que ve piso parejo en la contienda. Pero nos piden estar pendientes, porque una cosa será manejar muy bien hacia el palacio municipal y otra que desde el gobierno le abran paso. Uf.

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