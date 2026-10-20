Entre usuarios de salas VIP te veas…

¿O cómo era el dicho? Quién sabe. Lo que es un hecho es que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de su compañera de bancada Malú Mícher, quien ha estado siendo objeto de funadas en las benditas redes, tras reclamar el fin de semana pasado que una aerolínea ya dejó entrar a sus salas VIP a sus clientes frecuentes. “Esta vez sí se pasaron en Aeroméxico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto. O sólo vuelos internacionales, o bien, únicamente si cuentan con tarjeta American Express o Inbursa/Aeroméxico”, refirió la legisladora quien anunció que buscaría que representantes de la empresa acudieran a rendir cuentas sobre esta decisión al Senado. El caso es que Noroña saltó y tras admitir que él paga el salón de American Express sostuvo: “Nuestro movimiento ha cometido un error al estar planteando que la austeridad, que es una política pública, se lleve al plano personal. Es como querer obligar a alguien a hacer una huelga de hambre. La forma en que tú vivas es un derecho”. ¿Qué tal la defensa?

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