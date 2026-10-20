Juanga por la Belisario

Quién diría que en estos tiempos Juan Gabriel sería propuesto como antídoto contra la polarización política. Y es que el presidente del Senado, Higinio Martínez, puso sobre la mesa el nombre del Divo de Juárez como posible merecedor de la medalla Belisario Domínguez que otorga la Cámara alta a personajes ilustres de la vida nacional. Entre muchas otras cuestiones, comentó Higinio, porque su música logra unir hasta a chairos y fifís. En su justificación, el legislador recordó los conciertos en los que personas de distintos sectores sociales terminaban cantando y abrazándose, sin importar sus diferencias. Para Martínez Miranda, “él es uno de los mexicanos que más ha unido a su país”. Y vaya que se entusiasmó al evocar uno de sus temas favoritos: ‘Abrázame muy fuerte’. Nos dicen que aunque puede que el senador mexiquense tenga razón en que el cantante unió y sigue uniendo al país, faltará ver si las bancadas también se saben la de ‘Abrázame muy fuerte’ o si, a la hora de votar, cada una sale con su propia canción.

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