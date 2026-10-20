Más vale aclarar

Quien tuvo que salir a dar explicaciones inmediatas, tras un operativo federal donde ella vive, fue la alcaldesa de Puerto Morelos, Quintana Roo, Blanca Merari Tziu Muñoz. La FGR, con apoyo hasta de la Marina, cateó la vivienda que la edil renta en un nada modesto complejo residencial de Cancún. Dicen que en medio de lo escandalosa que puede resultar una movilización de seguridad de esta magnitud, la presidenta municipal no tuvo más remedio que reportar ella misma el hecho ante los medios de comunicación, para asegurar que la diligencia no estaba dirigida a ella, sino al propietario del inmueble, su casero, pues. Nos hacen ver que los argumentos de la alcaldesa son relevantes y ayudan a evitar que alguien emita juicios adelantados en su contra, pero sí falta conocer la versión de la Fiscalía sobre el motivo y los resultados de la diligencia. Porque la precisión sobre el destinatario del cateo, por ahora, corre por cuenta de quien habita la casa. Atentos.

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