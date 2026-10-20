México niega condiciones de EU al tratado comercial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, pusiera como condición la entrega de políticos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada para concretar la firma del acuerdo comercial con México.

Aseguró que durante las conversaciones que ha tenido con el republicano, éste nunca ha hecho mención de términos como “narcopolítico”, ni tampoco ha planteado acusaciones de corrupción.

“Nada de eso. Además, ¿cuáles ‘narcopolíticos’? No, no, nada de eso. Nunca ha usado la palabra ‘narcopolítico’ él en sus conversaciones, nunca. Ni de ‘corrupción’ tampoco lo ha usado”, sostuvo.

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Aunque afirmó que en las charlas han abordado asuntos de seguridad y de comercio, en el primer caso, la insistencia ha sido sobre reducir el trasiego de drogas como el fentanilo, mientras que en lo comercial, la preocupación se centra en el desbalance que la Unión Americana percibe respecto a las importaciones que hace de México.

“No, no (ha condicionado el acuerdo). En general, en las llamadas de teléfono hablamos de seguridad y comercio. Y normalmente, al cierre de la conversación, decimos: ‘Pues, que siguen trabajando los equipos para ver si podemos llegar a un acuerdo’, sobre todo, en el tema del comercio, que es lo que hoy se está trabajando, porque en el tema de seguridad hay mucha comunicación”, dijo.

Por el contrario, confirmó que Trump sí ha planteado directamente sus acusaciones sobre que en México hay regiones bajo control del crimen organizado.

“Sí me ha llegado a decir eso de que: ‘México está gobernado por los cárteles’, no lo dice así, dice: ‘Hay zonas de México que están gobernadas’.

“Y le digo yo: ‘Pues no es cierto. Es más, mire los resultados que tenemos: Se ha reducido en 60 y tantos por ciento el cruce de fentanilo, redujimos a la mitad el número de homicidios, varios resultados que se han dado en materia de seguridad. Si eso fuera cierto, no tendríamos estos resultados’. Son opiniones que tienen ellos que, de una manera amable, nunca confrontativa, pues les aclaramos que no es así”, dijo.