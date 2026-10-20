Pide a los estados legislar la acción afirmativa migrante

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo instó a que los gobiernos y congresos de las entidades federativas asuman cambios en sus constituciones para garantizar la representación política de los mexicanos que residen en el exterior; además consideró posible insistir en la presentación de la reforma electoral para reposicionar los temas que fueron rechazados en la primera iniciativa que envió sobre la materia.

Consultada sobre si valoraría cambios para garantizar la participación de los connacionales durante los próximos comicios, la mandataria recordó que ya había presentado un plan al respecto, pero fue rechazado en el Congreso de la Unión.

21 Entidades reconocen la representación migrante

“Pues intentamos hacer una reforma electoral, pero que incluía no solamente facilitar el voto de los mexicanos en el exterior, sino, que entre ellos decidieran… ellas y ellos decidieran quiénes serían sus candidatos a los distintos espacios que ofrecen los partidos políticos de acuerdo con la legislación para representar a los mexicanos en el exterior en el Congreso nacional”, refirió.

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Mientras tanto, hizo un llamado a las entidades federativas a que dentro de sus constituciones contemplen legislar las figuras “acción afirmativa migrante” o “diputado migrante”, pues consideró que, aunque faltan pocos estados por cumplir este paso, es importante garantizar que se implemente en todo el país.

“Más bien es un llamado a las entidades de la República para que incorporen en sus Constituciones la representación de los mexicanos en el exterior. Ya son pocas, como bien dices, pero es muy importante que nuestros paisanos tengan una representación política en México”, afirmó.

Sheinbaum rememoró la falta de apoyo a la reforma electoral, encabezado por las dirigencias de los partidos políticos que se opusieron a que todas las candidaturas emanaran de las preferencias de la población y no de las cúpulas, lo cual, consideró, podría ser presentado nuevamente más adelante.

“No se aceptó esa reforma porque traía, si recuerdan, que los plurinominales ya no fueran decisión de las cúpulas de los partidos, sino votados por la gente. Entonces, ya no pudimos presentarla; pero aun se puede presentar en un momento posterior”, concluyó.

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FGR