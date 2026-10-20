Rebasan en 400 mil meta de inscripción a educación media

La inscripción de jóvenes al nivel educativo de media superior rebasó en alrededo de 400 mil registros la meta contemplada para este año, lo cual fue atribuido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la construcción de nuevas escuelas y las políticas para garantizar que los estudiantes de secundaria continúen con su formación.

Dentro del balance de apoyos desde la Federación a la juventud, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, expuso que para este 2026 se esperaba la inscripción de un millón y medio de estudiantes, pero en realidad se recibieron un millón 800 mil 919.

“Miren qué hermoso, la verdad: 400 mil jóvenes más se inscribieron al Bachillerato Nacional, respecto al año pasado. Quiere decir que hay más preparatorias, que la difusión que hemos hecho para que los jóvenes se inscriban, la Beca Rita Cetina para que no abandonen en tercero de secundaria y el programa Te extrañamos en el salón, para que no se abandone la escuela. 400 mil jóvenes más en la preparatoria”, dijo la mandataria.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Juanga por la Belisario

La mandataria y el coordinador de Becas para el Bienestar, ayer ı Foto: Especial

A los resultados positivos se suman los 19 millones 593 mil 156 beneficiarios de las becas Rita Cetina para uniformes y útiles, para educación básica; la Benito Juárez, para media superior; Jóvenes Construyendo el Futuro y la Gertrudis Bocanegra. Para ello se ha realizado una inversión de 136 mil 902 millones 982 mil 500 pesos.

Al respecto, la Presidenta adelantó que la meta de beneficiarios crecerá a 22 millones, como una forma de decirle a las y los estudiantes que “nos importan, queremos que estén en la escuela, queremos que no se vayan”.

Detalló que Educación Básica se beca a 14 millones 960 mil 755 estudiantes con una inversión de 84.8 mil millones de pesos (mdp): en preescolar 176 mil 761 becarios, mientras que con la Beca Rita Cetina se beneficia a nueve millones 502 mil 322 en primaria y a cinco millones 281 mil 672 en secundaria.

En educación media superior, se beneficia a cuatro millones 162 mil 377 becarias y becarios con la Beca Universal Benito Juárez, con una inversión social anual de 39.5 mil mdp. En educación superior, a través de Jóvenes Escribiendo el Futuro se apoya a 414 mil 100 estudiantes con una inversión de 12 mil mdp. En cuanto a la Beca Gertrudis Bocanegra, que se emprendió como parte del Plan Michoacán, van 55 mil 924 beneficiarios. La mandataria confirmó que se analizará llevar a una escala nacional.

A su vez, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, presentó las dos nuevas convocatorias para inscribirse al Bachillerato en Línea y el Bachillerato Nacional Margarita Maza, del que ya se tienen 186 planteles.

“Es una preparatoria que tiene mucho énfasis en cultura y en deporte para que vayan los jóvenes a socializar. Todos tienen también su Beca Benito Juárez. Es parte del esfuerzo que se está haciendo de que nadie se quede fuera. Entonces, invitamos a los jóvenes. Pueden inscribirse ahora, o sea, no importa que haya iniciado el ciclo, pueden inscribirse. Si se les pasó, si no encontraron por alguna razón lugar, ahí van a encontrar, ahí los estamos esperando en el Bachillerato Nacional Margarita Maza”, explicó.