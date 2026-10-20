Senado aprueba en lo general Ley de Economía Digital para impulsar pagos electrónicos

La iniciativa busca ampliar el uso de pagos electrónicos y fortalecer la inclusión financiera.

El Senado de la República aprobó en lo general, con 73 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 34 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen por el que se expide la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, que busca ampliar el uso de estas herramientas y fortalecer la inclusión financiera.

Durante la discusión, la mayoría morenista defendió que la legislación facilitará las operaciones comerciales y el acceso al financiamiento, mientras que la oposición advirtió sobre posibles restricciones al efectivo y costos adicionales para pequeños negocios.

Chocan senadores por iniciativa: “El problema está en obligar”

El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, afirmó que la digitalización permitirá a las micro, pequeñas y medianas empresas ampliar sus modalidades de cobro y generar registros de ingresos que faciliten el acceso al crédito formal. Recordó que en México operan aproximadamente 5.4 millones de unidades económicas, de las cuales 95.5 por ciento son microempresas.

En contraste, el senador de Movimiento Ciudadano Francisco Daniel Barreda Pavón advirtió que la norma podría limitar las opciones de pago de la población y generar gastos adicionales para los comercios.

“El problema no está en digitalizar, el problema está en obligar”, señaló, al cuestionar que negocios pequeños deban asumir costos por terminales, comisiones bancarias y conectividad.

La senadora priista Carla Guadalupe Toledo Zamora también criticó las facultades otorgadas a Hacienda y advirtió que las disposiciones podrían perjudicar a comunidades rurales sin acceso suficiente a internet.

“Lo que Morena pretende es que este Senado le firme al gobierno un cheque en blanco”, sostuvo.

A su vez, el panista José Máximo García López acusó al gobierno de utilizar la digitalización para ampliar la fiscalización y alertó sobre los costos que podrían trasladarse a los consumidores.

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