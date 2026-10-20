Senado pide aclarar quién autorizó incursión militar

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, en conferencia de prensa el 19 de octubre de 2026.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, pidió esclarecer quién autorizó la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua, caso por el que fue detenido el sábado el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.

El senador de Morena sostuvo que el exfuncionario debe responder por su actuación y explicar quién permitió que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) participaran en acciones de seguridad en territorio mexicano sin la autorización correspondiente del Gobierno federal.

El legislador del guinda también aclaró que sus señalamientos no están dirigidos contra el Gobierno estadounidense, sino contra la presunta falta de autorización federal para que sus agentes intervinieran en territorio nacional.

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“No estamos enojados con los gringos”, afirmó, al insistir en que el problema radica en que se les habrían facilitado condiciones para participar en una operación sin contar con el aval de las autoridades federales mexicanas.

Martínez Miranda reconoció que México mantiene una amplia colaboración con agencias estadounidenses en materia de seguridad, pero subrayó que esta debe desarrollarse con coordinación y dentro del marco legal.

“Si hay coordinación, será dentro del marco legal que exige este país”, sostuvo.

Sobre la posible responsabilidad de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el legislador evitó exonerarla y señaló que el fiscal deberá explicar lo sucedido. “También el fiscal tendrá que responder”, expresó.

Además, sostuvo que la cooperación bilateral con el gobierno de Trumo en materia de seguridad no está en discusión, siempre que respete las atribuciones de las instituciones mexicanas.

También consideró que el proceso legal permitirá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto por la actuación de las autoridades estatales como por la presunta participación de agentes extranjeros sin autorización federal.