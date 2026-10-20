Sin moverle ni una coma

Nos cuentan que en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya está listo el proyecto para que la llamada “Ley Antimemes” avance este martes, aunque sin moverle una sola coma a la minuta que les hizo llegar el Senado. Llama la atención, porque los cuestionamientos no han sido pocos entre la oposición. Vamos, hasta el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, Jan-Albert Hootsen, nos recuerdan, también advirtió riesgos para la libertad de expresión. Y aunque el oficialismo ha defendido que la disposición nada tiene que ver con memes, al contemplar entre uno y cinco años de prisión por usar, a escala comercial, identidad gráfica del Gobierno para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito, el problema, señalan sus críticos, es que la redacción podría abrir espacio para perseguir sátiras y memes, que suelen usar también los emblemas gubernamentales. Ante semejantes advertencias, los diputados aún tienen oportunidad de precisar los alcances de la reforma. Pendientes.

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