Trump ve cerca pacto con México para bajar el déficit comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí ha pedido a México que aumente la compra de gas natural estadounidense y ha ofrecido la participación de su país en la producción de petróleo, reveló la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. En ambos casos, afirmó, le ha recordado que la Constitución y las leyes mexicanas establecen límites a la participación extranjera en el sector energético.

Sobre el gas natural, la Presidenta explicó que ha expuesto a Trump los planes de su Gobierno para aumentar la disponibilidad de este recurso mediante el desarrollo de infraestructura propia.

“Nosotros le planteamos que tenemos cinco plantas nuevas de ciclo combinado, pero también que queremos fortalecer. Lo mismo que decimos aquí, lo decimos en las llamadas de teléfono, que se está comprando gas natural, pero que también nosotros queremos desarrollar más”, dijo.

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El Dato: LA MANDATARIA destacó el levantamiento de restricciones estadounidenses al transporte aéreo mexicano. Consideró que representa un avance para la conectividad bilateral.

El aumento de las compras a EU en distintos sectores ha sido una petición de Trump, quien ha cuestionado el déficit comercial de su país frente a México.

Ante este planteamiento, Sheinbaum Pardo confirmó que su Gobierno evalúa cómo reducir las importaciones provenientes de otros países para aumentar las compras a Washington.

Al consultarle si Trump ha condicionado la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a la entrega de activos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Presidenta negó que el mandatario estadounidense heciera una solicitud en esos términos. Sin embargo, confirmó que sí ha ofrecido la participación de su país en la producción petrolera mexicana.

“No, a cambio, pero sí ha planteado en algunos momentos que ‘si puede ayudar’ —él lo plantea así, ¿no?— en la producción de petróleo”. En respuesta, añadió, le ha recordado que la legislación mexicana impide conceder derechos sobre el petróleo en los términos planteados.

“Le he dicho: ‘A ver, presidente Trump, Mr. President, aquí hay una Constitución, y aquí hay unas leyes; entonces, aquí no se pueden dar derechos de petróleo’ […] Sí se ha tocado ese tema, pero no ha habido ni insistencia, sino sencillamente se aclara que en México no se puede eso”, enfatizó.

Explicó que las empresas estadounidenses sí participan en el sector energético mexicano mediante contratos con Pemex, sujetos a la regulación vigente.

“Lo que hay —que viene desde hace 80 años, por ejemplo— son empresas de Estados Unidos que participan como contratistas de Pemex a través de distintos mecanismos de contratos, que ahora, además, quedaron perfectamente regulados en la Ley de Pemex, en la nueva Ley de Pemex. Eso sí se puede… Hay otras formas de participación”, señaló.

Como ejemplo, mencionó a Sempra Energy, que opera una planta de licuefacción de gas en Ensenada, Baja California. La instalación recibe gas de Estados Unidos para procesarlo y exportarlo, principalmente a Asia, aunque también puede venderlo en México.

“Hay distintos mecanismos que están dentro de la ley, y hemos sido muy claros en ese sentido”, expuso.

Por otra parte, la mandataria rechazó las afirmaciones sobre la existencia de zonas de México gobernadas por cárteles. Atribuyó ese discurso a la contienda electoral interna estadounidense y destacó los resultados de su Gobierno en la reducción de homicidios y del tráfico de fentanilo.

México niega condiciones de EU al tratado comercial

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, pusiera como condición la entrega de políticos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada para concretar la firma del acuerdo comercial con México.

Aseguró que durante las conversaciones que ha tenido con el republicano, éste nunca ha hecho mención de términos como “narcopolítico”, ni tampoco ha planteado acusaciones de corrupción.

“Nada de eso. Además, ¿cuáles ‘narcopolíticos’? No, no, nada de eso. Nunca ha usado la palabra ‘narcopolítico’ él en sus conversaciones, nunca. Ni de ‘corrupción’ tampoco lo ha usado”, sostuvo.

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Aunque afirmó que en las charlas han abordado asuntos de seguridad y de comercio, en el primer caso, la insistencia ha sido sobre reducir el trasiego de drogas como el fentanilo, mientras que en lo comercial, la preocupación se centra en el desbalance que la Unión Americana percibe respecto a las importaciones que hace de México.

“No, no (ha condicionado el acuerdo). En general, en las llamadas de teléfono hablamos de seguridad y comercio. Y normalmente, al cierre de la conversación, decimos: ‘Pues, que siguen trabajando los equipos para ver si podemos llegar a un acuerdo’, sobre todo, en el tema del comercio, que es lo que hoy se está trabajando, porque en el tema de seguridad hay mucha comunicación”, dijo.

Por el contrario, confirmó que Trump sí ha planteado directamente sus acusaciones sobre que en México hay regiones bajo control del crimen organizado.

“Sí me ha llegado a decir eso de que: ‘México está gobernado por los cárteles’, no lo dice así, dice: ‘Hay zonas de México que están gobernadas’.

“Y le digo yo: ‘Pues no es cierto. Es más, mire los resultados que tenemos: Se ha reducido en 60 y tantos por ciento el cruce de fentanilo, redujimos a la mitad el número de homicidios, varios resultados que se han dado en materia de seguridad. Si eso fuera cierto, no tendríamos estos resultados’. Son opiniones que tienen ellos que, de una manera amable, nunca confrontativa, pues les aclaramos que no es así”, dijo.

En enero inician las consultas para la revisión del T-MEC

| Por Cuahutli R. Badillo |

El Gobierno federal iniciará en enero las consultas públicas para evaluar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con miras a la revisión del acuerdo en 2027, aseguró el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, quien, además, señaló que por ahora la prioridad es reducir los aranceles de la Sección 232 que afectan a los sectores estratégicos del acero, aluminio y el automotriz.

“Nosotros haremos lo propio en nuestros tiempos, que es a partir de enero, de manera que podamos llevar a efecto a buen puerto la revisión del año 2027. Hoy en día ¿en qué estamos? Ya hicimos tres rondas de conversaciones, más las conversaciones previas”, indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Añadió que la administración Trump impuso aranceles de 50 por ciento al acero y aluminio de todos los países, con excepción del Reino Unido, con la justificación de que EU mantiene un déficit comercial en ese sector estratégico, por lo que externó que México ha reiterado que no tiene un superávit con su vecino del norte, “entonces encontramos injustificado e injusto que se haya impuesto arancel al acero. Eso lo hemos dicho”.

El Dato: En las anteriores consultas para evaluar el acuerdo comercial, la SE contempló a todos los sectores que participan en la economía nacional.

Estas declaraciones llegan horas antes de que el mandatario estadounidense asegurara que su administración se encuentra en la antesala de concretar un histórico pacto comercial de carácter bilateral con el Gobierno de México.

“¿Qué dirías si te dijera que (el déficit puede bajar hasta cero?... Ya no vamos a perder 150 mil mdd con México y nosotros estamos cerca de un gran acuerdo que bajará esa cifra muchísimo”, dijo.

Ebrard Casaubón ha insistido en que no se tiene un superávit comercial respecto a EU, por lo que también se ha hecho una descripción del proceso de fabricación y se han presentado evidencias “de todo tipo” para reducir ese arancel; sin embargo, la decisión queda en manos del gobierno de Trump.

10 Por ciento de arancel impuso EU a México por trabajo forzoso

“En el caso de la industria automotriz, la otra 232, lo que observamos es una falta de alineación entre aranceles concedidos a unos países y los que nos concedieron a Canadá y a México. El sistema de descuento que se incrementó ha sido muy bueno, pero queremos que se ajuste para que tengamos condiciones más favorables para México en nuestra competencia con los países”, puntualizó.

Aseguró que México es el único país que ha realizado más acciones de trazabilidad del acero que ningún otro país, incluso más que Estados Unidos, y por lo tanto no hay transbordo de este producto hacia el país vecino.

“Les hemos demostrado con toda la evidencia que el acero que México exporta hay un principio que se llama trazabilidad, es decir, mejoramos nosotros el sistema de trazabilidad desde que llegamos a la Secretaría. Y hoy te puedo decir dónde se hace exactamente. Hemos hecho verificaciones, por ejemplo, que nunca se habían hecho antes. Estados Unidos no lo ha hecho”, indicó.

26.9 Mil mdd fue el déficit de EU con México a agosto

Agregó que hoy, se hacen verificaciones que no se hacían en otras administraciones; por ejemplo, a través de estas acciones se detectaron y cancelaron más de mil permisos del listado de molinos y plantas siderúrgicas autorizadas para la importación de acero en México, luego de que se realizaron inspecciones físicas directas en Asia, y se constató que dichas instalaciones eran falsas o inexistentes.

“Hoy en día no identificamos en nuestras exportaciones de acero transhipment. Entonces, ya no, ese argumento que en algún momento se esgrimió, carece de fundamento para sustentar arancel al acero. Ya lo demostramos”, destacó el secretario de Economía.

Por otra parte, la SE presentó tres metodologías para medir de forma armonizada cuál es el contenido nacional en los tres sectores más importantes de la economía nacional: el de hidrocarburos, eléctrico y de biocombustibles, y así dar un seguimiento preciso a lo hecho en México; además, tras los cambios en el comercio mundial, el país busca prepararse para cumplir con las reglas de origen y lograr atraer más inversiones.

El TIp: El 2 de octubre, la USTR anunció un proceso de consulta pública previo a la revisión de 2027 del T-MEC.

“¿Para qué sirve? Para certificar el origen, es decir, cumplir con las reglas de origen que prevemos serán cada vez más importantes a nivel internacional, ya no basta con decirlo, ahora tienes que certificar que efectivamente se hizo en México. La norma a la que vamos en el sistema comercial mundial es quién hizo qué, no nada más qué precio tiene o qué calidad tiene. Entonces, como va a venir así, pues más vale que estemos en tiempo y forma bien organizadas y organizados para salir adelante y apoyar a nuestras empresas mexicanas”, indicó.

A su vez, Alberto Uribe Camacho, director general de Contenido Nacional y Fomento en el Sector Energético de la SE, dijo que desde octubre de 2024 se han emitido opiniones técnicas en los programas de cumplimiento de porcentaje de contenido nacional para las etapas de exploración, evaluación y desarrollo en el sector de hidrocarburos, y se logró que del total de la inversión proyectada a 30 años, que asciende a 152 mil 024 mdd, al menos 60 mil 811 mdd serán de contenido nacional.

Destacó que se ha establecido un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con empresas internacionales con el objetivo de que éstas logren acreditar porcentaje de contenido nacional si apoyan y trabajan con las instituciones científicas y educativas del país.