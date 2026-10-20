...Y FGR cumplimenta 2.a orden; lo lleva al Altiplano

En la imagen de archivo, aspectos del exterior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como “El Altiplano”

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una segunda orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui por presunta traición a la patria, tras el rechazo de un juez estatal a imponerle prisión preventiva. Agentes federales lo trasladaron al penal del Altiplano, en el Estado de México.

Tras una audiencia en Chihuahua, la noche del domingo pasado, elementos ministeriales volvieron a detenerlo. El juzgador le permitió enfrentar en libertad la investigación local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, pero el mandamiento federal impidió su salida.

El Tip: La defensa señaló que la audiencia inicial será hoy, y el jueves la vinculación a proceso, por videoconferencia.

Ambos expedientes tienen su origen en el operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos, donde personal estadounidense y autoridades estatales participaron en acciones de seguridad. El despliegue abrió una investigación por la falta de autorización federal.

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Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que la orden por traición a la patria surgió de más de cien actos de investigación. Señaló que Jáuregui Moreno ordenó y coordinó la operación, tras la cual las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

Para la dependencia, el caso involucra atribuciones exclusivas de la Federación y afectaciones a la soberanía nacional. La acusación plantea que un gobierno estatal no puede transferir facultades de seguridad a agentes extranjeros al margen de los mecanismos legales de cooperación.

Un juez de Chihuahua dispuso medidas cautelares distintas a la cárcel, entre ellas entregar el pasaporte y evitar contacto con testigos. Corresponderá a la jueza Mariana Vieyra Valdez conocer la imputación en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR no ha informado públicamente qué fracción del Código Penal Federal pretende aplicar al exfiscal, quien conserva la presunción de inocencia.