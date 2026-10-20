Ya había alertas y pedido de trato digno en centro ICE donde murió otro paisano

El centro de procesamiento Río Grande del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Laredo, Texas, donde murió el mexicano Emiliano Andrade Covarrubias el pasado 17 de octubre, cuenta con antecedentes documentados de incumplimientos en evaluaciones médicas. Autoridades consulares mexicanas también habían reportado visitas a sus instalaciones para verificar las condiciones de los connacionales detenidos.

De acuerdo con una revisión de La Razón, una inspección del propio ICE realizada en enero de 2025 identificó cuatro casos en los que personas recluidas esperaron entre 15 y 22 días para recibir una evaluación integral de salud después de su ingreso, por encima del plazo obligatorio de 14 días.

El documento clasificó el incumplimiento como “un componente prioritario”. Las evaluaciones debían incluir examen físico y revisión inicial de salud mental; aunque el hallazgo no establece que durante toda esa espera los detenidos carecieran de cualquier atención, sí acredita que la revisión completa que se debió hacer a estos detenidos no ocurrió.

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El Dato: La revista médica JAMA señaló que la tasa de mortalidad en centros de ICE llegó a su nivel más alto en 2 décadas, y se agravaron “deficiencias sistémicas” en atención médica.

“Creemos que no recibió la atención médica que necesitaba con urgencia”, contó a este diario Estefani, hija de Emiliano Andrade.

La joven de 29 años, ciudadana estadounidense, explicó que su padre padecía una afección cardíaca, diabetes e hipertensión, y llevaba consigo medicamentos cuando fue detenido en junio pasado, pero durante su estancia bajo custodia no pudo continuar adecuadamente sus tratamientos.

Señaló que la familia observó el deterioro de su salud mediante videollamadas, en las que presentaba cansancio y tos persistente, pues arrastraba secuelas de Covid-19, enfermedad por la que fue hospitalizado en 2021.

“Simplemente lo ignoraban”, dijo, y recordó que su padre le relató solicitudes de ayuda por opresión en el pecho y dificultades para respirar que, denunció, no fueron atendidas.

El sábado 17 de octubre, alrededor de las 10:00 horas, Emiliano fue hallado inconsciente durante una revisión rutinaria de seguridad. Según el ICE, el personal activó una emergencia médica e inició maniobras para salvarle la vida, pero fue declarado muerto a las 10:10 horas.

La agencia afirmó que el connacional recibió atención médica y fue atendido por profesionales de la salud mientras estuvo bajo custodia. También reconoció antecedentes de diabetes, hipertensión y ansiedad, y señaló que la autopsia —que quedó a cargo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Webb— determinará la causa del fallecimiento.

Estefani Andrade afirmó que sus familiares recibieron la noticia de la oficina forense y no por las agencias federales responsables de su custodia.

El caso despertó la atención de autoridades de EU. El congresista demócrata Henry Cuellar visitó el centro para pedir explicaciones sobre las condiciones de detención y revisar los protocolos médicos. Cuellar cuestionó cuándo y si Emiliano había solicitado ayuda, qué tratamiento recibió y si fue adecuado. Algunas preguntas, explicó el legislador, no pudieron ser respondidas por la investigación en curso.

El Informe de Actividades 2025 del Consulado General de México en Laredo menciona expresamente a Río Grande entre las instalaciones visitadas periódicamente para realizar entrevistas consulares, revisar el estado físico y emocional de los mexicanos detenidos, orientarlos jurídicamente e identificar situaciones vulnerables y urgentes.

El documento también registra una reunión del 6 de febrero de 2025 entre el cónsul general Juan Carlos Mendoza Sánchez, el cónsul de Protección Horacio Munguía Valencia y autoridades del ICE en Laredo, en la que abordaron acceso consular, procedimientos operativos y trato digno.

QUERÍA REGRESAR A CASA. Durante décadas, Emiliano pintó y dio mantenimiento a viviendas en Texas mientras soñaba con terminar la suya en México, a donde esperaba regresar para su retiro. Había construido una vida en Dallas y era padre de tres hijos nacidos en EU.

Según el ICE, fue detenido el 26 de junio de 2026, cuando intentaba ingresar al país desde México, a través del Puente Internacional Juárez-Lincoln, en Laredo. La agencia reconoció que tenía residencia permanente legal, aunque sostuvo que la habría obtenido de manera fraudulenta por no declarar un arresto previo por robo de propiedad, que ocurrió en 2004. Esa fue la versión de la autoridad migratoria sobre el motivo de su detención.

“La muerte de Emiliano vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de atención médica de las personas detenidas por las autoridades migratorias estadounidenses”, dijo a La Razón la activista Elizabeth Johnsson.

Las denuncias familiares, señaló, plantean preguntas sobre si sus enfermedades fueron atendidas, si recibió medicamentos y si hubo una respuesta adecuada cuando manifestó síntomas de una posible emergencia.

Emiliano fue la séptima persona fallecida bajo custodia del ICE en Texas durante 2026 y la segunda en una instalación de la agencia en Laredo ese año. El deceso anterior, el del también mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, ocurrió en junio y correspondió a otro recinto: Webb County Detention Center.

COMÚN DENOMINADOR. Los cuestionamientos sobre atención médica también alcanzan a Adelanto, California, donde cuatro mexicanos murieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 alrededor de denuncias por fallas en la atención médica. Se trata de Ismael Ayala Uribe, Gabriel García Avilés, Alberto Gutiérrez Reyes y José Guadalupe Ramos Solano.

El Departamento de Justicia de California documentó en su informe de mayo de 2026 insuficiencia de personal sanitario, dificultades para acceder oportunamente a consultas y problemas de seguimiento y referencias a especialistas, tanto en Adelanto como en su anexo Desert View, que compartían servicios médicos.

Durante la visita de julio de 2025, ambas instalaciones contaban con dos médicos de tiempo completo y uno de tiempo parcial. La autoridad estatal cuestionó que la plantilla fuera suficiente ante el aumento de la población detenida. El informe también recoge señalamientos de familiares sobre solicitudes de atención presuntamente desatendidas.

En julio pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció el envío de un escrito de cese y desistimiento al centro de Adelanto, con el objetivo de frenar posibles acciones u omisiones relacionadas con las muertes, entre ellas impedir el acceso a la atención médica pronta.

En ambos centros, las denuncias y documentos colocan bajo revisión la oportunidad de la atención y la respuesta ante necesidades médicas.

México prevé denuncia por muerte de paisano

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno de México presentará una nueva denuncia formal en Estados Unidos ante el fiscal de distrito del condado de Webb por la muerte de otro mexicano que se encontraba detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se ha puesto en contacto con la familia del connacional, Emiliano Andrade, de 56 años.

Aunque no se tiene información forense sobre las causas de su muerte, comentó que el hombre padecía de diabetes e hipertensión y, posiblemente, no se le garantizó el acceso a los medicamentos que necesitaba, lo que habría derivado en su deceso.

“El día de ayer falleció otro connacional en un centro de detención (del ICE). Ayer mismo estuvo Roberto (Velasco) en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos. Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufre… o sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, detalló la mandataria.

El gobierno mexicano exige una investigación pronta, exhaustiva y transparente que aclare si existieron omisiones por parte del personal del penal. También informó que reforzarán los servicios de los consulados mexicanos para que, dentro de las facultades con las que cuentan, garanticen los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente de quienes han sido detenidos.

“Como lo hemos dicho siempre: para nosotros son héroes y heroínas, porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades, a buscar una vida mejor y apoyar a sus familias, y ayudan mucho a la economía de EU. Entonces, siempre, nuestra solidaridad, nuestro cariño”, reiteró.

Durante la conferencia, Sheinbaum también se abordó la participación de los Tigres del Norte en el Tiny Desk, un programa digital de conciertos en un espacio cerrado y organizado por la radio pública de EU, en donde la agrupación mexicana respaldo a la comunidad migrante.

Al respecto, la Presidenta describió a los artistas como una representación de la identidad cultural para los paisanos, quienes, a su consideración, han desempeñado un rol importante más allá de la música, por sus mensajes en reconocimiento a la comunidad migrante.

“Los Tigres del Norte en eso han tenido un papel muy importante, no solamente por la calidad de su música, sino porque representan un símbolo. Tienen canciones que, en pocas palabras, en pocos de sus versos, dicen mucho”.

En ese marco, la Presidenta adelantó que el próximo año verá la forma de entregarles reconocimientos por su 50 aniversario y reflexionó en que: “Como Los Tigres del Norte, está Intocable, que también se ha hecho allá… y muchos otros grupos. Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en EU. En el Gobierno de México, en la Presidenta, siempre van a tener una aliada. Nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior”.

Pide a los estados legislar la acción afirmativa migrante

| Por Yulia Bonilla |

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo instó a que los gobiernos y congresos de las entidades federativas asuman cambios en sus constituciones para garantizar la representación política de los mexicanos que residen en el exterior; además consideró posible insistir en la presentación de la reforma electoral para reposicionar los temas que fueron rechazados en la primera iniciativa que envió sobre la materia.

Consultada sobre si valoraría cambios para garantizar la participación de los connacionales durante los próximos comicios, la mandataria recordó que ya había presentado un plan al respecto, pero fue rechazado en el Congreso de la Unión.

21 Entidades reconocen la representación migrante

“Pues intentamos hacer una reforma electoral, pero que incluía no solamente facilitar el voto de los mexicanos en el exterior, sino, que entre ellos decidieran… ellas y ellos decidieran quiénes serían sus candidatos a los distintos espacios que ofrecen los partidos políticos de acuerdo con la legislación para representar a los mexicanos en el exterior en el Congreso nacional”, refirió.

Mientras tanto, hizo un llamado a las entidades federativas a que dentro de sus constituciones contemplen legislar las figuras “acción afirmativa migrante” o “diputado migrante”, pues consideró que, aunque faltan pocos estados por cumplir este paso, es importante garantizar que se implemente en todo el país.

“Más bien es un llamado a las entidades de la República para que incorporen en sus Constituciones la representación de los mexicanos en el exterior. Ya son pocas, como bien dices, pero es muy importante que nuestros paisanos tengan una representación política en México”, afirmó.

Sheinbaum rememoró la falta de apoyo a la reforma electoral, encabezado por las dirigencias de los partidos políticos que se opusieron a que todas las candidaturas emanaran de las preferencias de la población y no de las cúpulas, lo cual, consideró, podría ser presentado nuevamente más adelante.

“No se aceptó esa reforma porque traía, si recuerdan, que los plurinominales ya no fueran decisión de las cúpulas de los partidos, sino votados por la gente. Entonces, ya no pudimos presentarla; pero aun se puede presentar en un momento posterior”, concluyó.