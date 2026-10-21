Avalan dar hasta 25 años por narcorreclutamiento

LA CÁMARA de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, por lo que se turnó al Senado para continuar el proceso legislativo.

La enmienda, que adiciona un capítulo II bis “Del Reclutamiento Forzado de Personas”, impone pena de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días de multa a quien, por medios impresos, electrónicos o por cualquier otro, mediante engaño o sin él, invite o reclute a una o más personas para formar parte de algún grupo delictivo o en la delincuencia organizada.

EL TIP: LAS BANCADAS de todos los partidos coincidieron en la necesidad de fortalecer las leyes contra este delito.

Considera reclutamiento forzado cuando la conducta se cometa mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, y se impondrá pena de prisión de 15 a 25 años y de 10 mil a 80 mil días multa. Todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado.

Establece que las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo labore o haya laborado en alguna empresa de seguridad privada, ejerciendo un empleo o cargo en el que haya tenido acceso a información confidencial o haya recibido capacitación o adiestramiento y estos conocimientos los emplee para la comisión del ilícito, o cuando se ostente como persona servidora pública.