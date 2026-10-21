Comité de ONU reconoce avances de México en Búsqueda de personas

EL SUBSECRETARIO de Gobernación (c), en la sede de la ONU, el 16 de octubre.

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, Juan Pablo Albán, reconoció los avances reportados por México en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y pidió mantener los mecanismos de cooperación internacional, incluido el trabajo con el propio comité.

NUESTRO COMPROMISO es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias ARTURO MEDINA Subsecretario de Segob



FELICITAMOS ESTOS avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta (…) se mantengan a través del tiempo JUAN PABLO ALBÁN, Presidente del CED-ONU



“Felicitamos estos avances, esperamos que estos procesos de cooperación de los que se ha dado cuenta con España, con Alemania, con UNFPA (Fondo de Población de la ONU), con la Oficina del Alto Comisionado, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se mantengan a través del tiempo”, expresó.

Durante la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Albán subrayó que el organismo continuará monitoreando la situación en México, solicitando información, promoviendo diálogos constructivos y registrando acciones urgentes, conforme a las responsabilidades establecidas en el artículo 29, numeral cuarto, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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En representación del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, reiteró el compromiso del país con la búsqueda, pero manifestó su desacuerdo con la interpretación del organismo sobre el artículo 34 de la Convención. Añadió que la estrategia nacional ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026, la mayoría con vida.

“La búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras. Atender este delito es una prioridad nacional”, afirmó ante las delegaciones.

El funcionario aseguró que existe coordinación entre autoridades federales y estatales para localizar a las víctimas, investigar los delitos y combatir la impunidad, y señaló que se fortalecieron la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana.

Mencionó también la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, con participación de autoridades de seguridad, la Fiscalía General de la República, Gobernación y la Guardia Nacional.

Medina Padilla afirmó que, mientras en el pasado la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político, hoy estos hechos son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades municipales: “En todos los casos, se debe investigar y sancionar”.

En materia de cooperación, destacó la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que realizará una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Añadió que hay colaboración con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, además del UNFPA y la CIDH.

México mantuvo su rechazo a la interpretación del Comité sobre el artículo 34, que regula el procedimiento que puede seguir el organismo cuando recibe información sobre una práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas: “México rechaza la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34”.

El funcionario reconoció que persisten desafíos y reiteró: “Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de todas las familias”.