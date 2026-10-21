Exfiscal dejó el país horas antes de operativo con CIA

IMAGEN del personal que participó en el operativo en El Pinal, Chihuahua, donde fue asegurado un narcolaboratorio el pasado 18 de abril

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, registró su salida de México a las 04:14 de la madrugada del 17 de abril de 2026, apenas 16 minutos antes de que un convoy policial y militar retomara su marcha hacia un operativo en El Pinal. Aquel despliegue, tras el cual murieron dos estadounidenses y dos agentes estatales, quedó en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, seis meses después, derivó en una orden de aprehensión contra el exmando estatal por el delito de traición a la patria.

El expediente judicial, del cual este diario obtuvo una copia, contiene documentos del Instituto Nacional de Migración (INM) que identifican la salida de Zuany a bordo del vuelo 3369 de Envoy Air/American Eagle. El primer registro señala como punto de partida el Aeropuerto Internacional de Chihuahua y consigna el pasaporte mexicano que utilizó el exfuncionario para viajar.

EL DATO: EL 13 DE MAYO se informó la renuncia de Zuany, luego de que se notificó el inicio de un procedimiento administrativo por una posible omisión legal en este caso.

A esa misma hora, cerca de 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y aproximadamente 50 militares permanecían en la comunidad de Polanco, después de salir de Guachochi durante la noche anterior. De acuerdo con la reconstrucción de la FGE, el contingente reanudó su recorrido a las 04:30 horas del 17 de abril y llegó a El Pinal, municipio de Morelos, alrededor de las 15:00 horas.

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La FGR solicitó al INM información sobre los movimientos internacionales del entonces responsable de Operaciones Estratégicas y la lista de pasajeros del 17 de abril, ante la posibilidad de que hubiera viajado a Florida, Estados Unidos. El requerimiento ministerial aparece en el oficio INM/DGCVM/DIMI/6048/2026 que también incluyó consultas sobre el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno y otras personas relacionadas con la investigación.

Estos documentos contienen una diferencia sobre el aeropuerto de salida. Mientras un reporte identifica Chihuahua como lugar de registro, otra relación del propio instituto ubica el vuelo 3369 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ambas referencias corresponden al 17 de abril, pero la resolución no aclara la discrepancia ni confirma que Florida haya sido el destino final.

Una revisión independiente de este diario a los registros públicos de aviación permitió establecer que el vuelo AA3369 de Evoy Air cubría el 17 de abril la ruta entre el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, en Chihuahua, y Dallas-Fort Worth, Texas, con una duración aproximada de dos horas.

Durante el sábado 18 de abril, policías y soldados iniciaron recorridos a pie por la zona serrana desde las 06:00 horas. La reconstrucción oficial establece que localizaron dos laboratorios clandestinos alrededor de las 07:30 horas y que el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, notificó el hallazgo al titular de Operaciones Estratégicas, quien a su vez informó a mandos superiores y representantes de la Federación. Al día siguiente, Zuany elaboró una tarjeta informativa dirigida a Jáuregui sobre el accidente que provocó la muerte de cuatro personas durante el regreso del operativo.

ESTE ASUNTO tiene un desagradable tufo político. (No) hay una sola referencia específica que me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal CÉSAR JÁUREGUI, Exfiscal general de Chihuahua



Ese oficio también refiere que los dos extranjeros involucrados en el accidente realizaban labores relacionadas con el uso de drones. El documento no precisa desde dónde recibió el exfiscal la llamada ni el lugar en el que se encontraba cuando informó a su superior. Tampoco permite establecer si había regresado a México después de su salida migratoria del 17 de abril.