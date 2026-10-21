Oposición pide aprovechar la “disposición” de Trump

LA DIPUTADA federal del PAN Genoveva Huerta llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a aprovechar la disposición de Donald Trump para alcanzar un acuerdo comercial con EU y advirtió que desaprovecharlo sería un “garrafal error”.
Pidió a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores preparar propuestas y mostrar apertura durante la revisión del T-MEC, con el objetivo de fortalecer la economía, conservar la inversión extranjera y proteger a los mexicanos que envían remesas: “Donde el común denominador sea velar por México, por mejorar nuestra economía, y que le vaya bien a los paisanos que envían remesas al país”.
- EL TIP: BLOQUES del PAN y el PRI dicen que el rechazó de EU a la extensión del tratado ha sido un fracaso diplomático.
Raúl Torres Guerrero, diputado migrante y coordinador de Mexicanos en el Exterior del PAN, planteó que mejorar la relación con Washington requiere atender los señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.
Sainete entre priistas y MC en Diputados por crisis de agua en Jalisco
Acusó a Morena y al Gobierno federal de proteger a políticos señalados por supuestos nexos criminales, entre ellos el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
Los panistas consideraron que entregar a autoridades estadounidenses a políticos presuntamente vinculados con la delincuencia podría favorecer el diálogo y las negociaciones comerciales.
Torres pidió que el entendimiento con EU y Canadá coloque en el centro la protección y el bienestar de los mexicanos: “Podrían sentarse a negociar el Tratado de Libre Comercio o tener una mejor relación en distintos aspectos entre México y EU”.