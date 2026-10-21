Oposición pide aprovechar la “disposición” de Trump

LA DIPUTADA federal del PAN Genoveva Huerta llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a aprovechar la disposición de Donald Trump para alcanzar un acuerdo comercial con EU y advirtió que desaprovecharlo sería un “garrafal error”.

Pidió a las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores preparar propuestas y mostrar apertura durante la revisión del T-MEC, con el objetivo de fortalecer la economía, conservar la inversión extranjera y proteger a los mexicanos que envían remesas: “Donde el común denominador sea velar por México, por mejorar nuestra economía, y que le vaya bien a los paisanos que envían remesas al país”.

EL TIP: BLOQUES del PAN y el PRI dicen que el rechazó de EU a la extensión del tratado ha sido un fracaso diplomático.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante y coordinador de Mexicanos en el Exterior del PAN, planteó que mejorar la relación con Washington requiere atender los señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

Acusó a Morena y al Gobierno federal de proteger a políticos señalados por supuestos nexos criminales, entre ellos el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Los panistas consideraron que entregar a autoridades estadounidenses a políticos presuntamente vinculados con la delincuencia podría favorecer el diálogo y las negociaciones comerciales.

Torres pidió que el entendimiento con EU y Canadá coloque en el centro la protección y el bienestar de los mexicanos: “Podrían sentarse a negociar el Tratado de Libre Comercio o tener una mejor relación en distintos aspectos entre México y EU”.