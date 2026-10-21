Piden a Taddei aclarar contratos cuestionados

LA CONSEJERA presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en sesión del Consejo General, el pasado 8 de octubre.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral, luego de que medios publicaran vínculos entre Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de Guadalupe Taddei, y Corporativo Zeg, que habría vendido artículos de papelería a Morena. Exigió al organismo dar toda la información y transparentar el caso.

EL TIP: EL COORDINADOR de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que el Órgano Interno de Control del INE debe indagar los presuntos contratos.

“Pues primero tendría que aclarar el instituto… Sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello. “Son recursos públicos, son recursos del pueblo de México”, sostuvo.

En conferencia de prensa, afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría intervenir en una revisión a los recursos que eroga el INE, al tratarse de presupuesto público. También pidió a la Secretaría de Gobernación que Talleres Gráficos de México emita una tarjeta con la información de los señalamientos que lo involucran con el Instituto.

En el mismo sentido, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, pidió al INE explicar los señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades relacionadas con el organismo, mientras que los casos que involucran a personas presuntamente vinculadas con el partido deben ser investigados por las fiscalías correspondientes.

Cuestionada sobre las publicaciones que señalan que Jonathan Navarrete Torres, sostuvo que corresponde a la autoridad electoral ofrecer explicaciones. Añadió que, ante cualquier señalamiento de esta naturaleza, los servidores públicos y las instituciones deben aclarar qué está ocurriendo. También recordó que los partidos políticos tienen una función definida dentro del Consejo General del INE.

PUES, en todo caso, sería, si es el caso, la Auditoría Superior de la Federación quien debería revisar porque son recursos públicos, son recursos del pueblo de México CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México



Sobre presuntos contratos gubernamentales y supuestas negociaciones atribuidas a personas relacionadas con Andrés Manuel López Beltrán, dijo que corresponde a la FGR determinar si existen posibles delitos.