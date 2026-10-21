Sainete entre priistas y MC en Diputados por crisis de agua en Jalisco

Los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja protagonizaron una serie de desencuentros con sus homólogos de Movimiento Ciudadano (MC), a causa de la crisis hídrica que se vive en Jalisco, al arrojar agua sucia a las oficinas del partido naranja, increpar, empujar y casi llegar a los golpes con los legisladores de ese instituto político.

Con dos jarras de agua sucia en las manos, Gutiérrez Mancilla acudió al edificio F de San Lázaro, donde se encuentran las oficinas de MC, para reclamar por las condiciones del suministro de agua en Jalisco. Previamente, la diputada Xitlalic Ceja confrontó a Jorge Álvarez Máynez, legislador y dirigente nacional del partido, y le preguntó si se lavaría los dientes con esa agua. El dirigente respondió que no.

CONMINO a las diputadas y a los diputados a no permitir que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política RAÚL BOLAÑOS-CACHO Presidente de la Cámara de Diputados



“¿Te parece justo que en Jalisco estén viviendo esta situación?”, insistió la legisladora, quien también cuestionó al emecista por la actuación de las autoridades del gobierno del también emecista Pablo Lemus ante las protestas.

TE RECOMENDAMOS: Piden aclarar contratos Piden a Taddei aclarar contratos cuestionados

Ceja continuó con sus reclamos mientras grababa el intercambio con su teléfono. “Aguas negras es lo que presenta Movimiento Ciudadano”, expresó. También aseguró haber recibido un codazo de Pablo Vázquez Ahued, diputado de MC.

“Esta es el agua con la que esperemos que se bañe. Que se cepillen los dientes, realmente, es una burla. Esa es la realidad de MC”, reclamó la priista, mientras la coordinadora de la bancada naranja, Ivonne Ortega, permanecía junto a Álvarez Máynez.

El intercambio subió de tono cuando Gutiérrez Mancilla se presentó frente al dirigente emecista con las jarras en las manos y lo llamó “hampon”, además de acusarlo de esconderse. “¡Estamos alzando la voz por la gente de Jalisco que tú y tu gobierno están asesinando!”, gritó, en referencia a los daños a la salud que atribuye a la contaminación del agua.

Legisladores de MC intentaron contenerlo para impedir que avanzara hacia Álvarez Máynez. En el forcejeo participaron, entre otros, Gibrán Ramírez y Juan Ignacio Zavala, quien acusó al priista de empujarlo. “¡Es la tercera vez que lo haces, que me empujas!”, reclamó Zavala, mientras Gutiérrez Mancilla levantaba las manos para negar la acusación.

Finalmente, a petición de Ivonne Ortega, los legisladores priistas se retiraron, no sin antes arrojar el contenido de las jarras sobre el logotipo de MC.

Ante esto, el presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, advirtió que el incidente ocurrido este martes durante la sesión ordinaria, que pudo haber escalado a la violencia, no quedará sin consecuencias, por lo que solicitó un informe detallado sobre los participantes y acordó con el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, convocar a una reunión extraordinaria para analizar lo sucedido.

En un mensaje en redes sociales, el legislador llamó a las diputadas y los diputados a evitar que los insultos y las descalificaciones se impongan sobre los argumentos y el debate parlamentario: “Conmino a las diputadas y a los diputados a no permitir que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política”.

Relató que, al enterarse del episodio, se comunicó con las personas involucradas para solicitarles mantener el respeto que, dijo, merece la Cámara de Diputados.

Informó que ya conversó con Monreal Ávila, quien mostró disposición para convocar a una reunión extraordinaria este miércoles, con el propósito de analizar de manera conjunta las consecuencias y responsabilidades derivadas de los hechos.