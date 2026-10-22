Blindan controles en San Lázaro tras riña MC-PRI

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva de la Cámara baja acordaron reforzar los controles de acceso después de la confrontación entre el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

Las medidas incluyen revisar los protocolos, impedir el ingreso al salón de sesiones sin acreditación e identificar a personas ajenas que participaron en los hechos para evaluar restricciones a su entrada.

El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, anunció que el Comité de Ética atenderá con carácter urgente la queja presentada por MC y determinará posibles sanciones. Informó que se reforzará la revisión de acreditaciones de legisladores, acompañantes y vehículos para evitar nuevos episodios de violencia.

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El Dato: El priista Carlos Gutiérrez Mancilla compartió en sus redes sociales un video en donde se le observa trapear el agua sucia que arrojó junto a su compañera de bancada Xitlalic Ceja.

Aseguró que se comunicó con las personas involucradas y les pidió mantener el respeto dentro del recinto parlamentario. También conversó con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para convocar una reunión extraordinaria, revisar lo ocurrido y las medidas que podrían adoptarse para evitar nuevos episodios de violencia.

Bolaños Cacho llamó a los integrantes de todas las fuerzas políticas a privilegiar el debate sobre las descalificaciones.

“Conmino a las y los diputados a no permitir que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política”, expresó.

Además, advirtió que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes trabajan en el Palacio Legislativo y sostuvo que el incidente requiere atención institucional, en un contexto en el que las confrontaciones entre representantes políticos pueden profundizar la desconfianza ciudadana.

El altercado surgió cuando el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla confrontó al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, por la problemática del suministro de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Por separado, la coordinadora emecista en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, anunció que su bancada analiza presentar denuncias por las agresiones registradas durante el enfrentamiento y exigió sanciones contra los responsables.

La legisladora solicitó la destitución de Eduardo Carbajal, a quien señaló como uno de los presuntos participantes en las agresiones y vinculó con el PRI.

También anunció que pedirá las grabaciones de las cámaras institucionales para esclarecer los hechos y determinar la intervención de cada persona.

Aseguró que el enfrentamiento comenzó cuando Álvarez Máynez caminaba por las instalaciones de San Lázaro tras visitar el pleno y conversar con el embajador de Noruega. En ese momento, relató, dos diputados priistas, acompañados por personal de apoyo y con recipientes de agua se acercaron al grupo emecista para reclamar por la crisis hídrica en Jalisco.

Explicó que los reclamos estuvieron acompañados de insultos y acusaciones. Afirmó que Gutiérrez Mancilla intentó golpear a Álvarez Máynez, pero fue contenido por el diputado Juan Ignacio Zavala.

Posteriormente, se produjo otra agresión contra un integrante de MC, lo que provocó la intervención de más personas para contener la confrontación.

Condenan agresión: fuero no es para cometer delitos

| Por Tania Gómez |

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, condenó los actos violentos del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien lanzó agua sucia al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, durante su visita a la Cámara de Diputados.

Además, advirtió que el fuero no protege a los legisladores para cometer delitos, mientras que el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, defendió el reclamo que motivó la protesta.

El diputado priista lanzó el agua sucia el martes en referencia a las quejas de habitantes de Guadalajara por la mala calidad del líquido que reciben en sus hogares y los reclamos contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de MC.

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El senador mexiquense llamó a los coordinadores parlamentarios a intervenir para evitar que estas conductas se repitan y sostuvo que las agresiones no tienen cabida en ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

También advirtió que la inmunidad parlamentaria no debe servir como escudo ante posibles responsabilidades legales.

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, condenó la confrontación y expresó su solidaridad con Álvarez Máynez, quien, dijo, no cayó en la provocación. Sobre el problema del agua en Jalisco, celebró que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la participación del Estado para atenderlo, pero pidió que el compromiso se concrete pronto.

Añadió que obras como un acueducto y una planta de tratamiento podrían tardar un par de años, aunque consideró que el problema ya está siendo atendido.

En contraste, Manuel Añorve, coordinado de los diputados del PRI, evitó condenar directamente la conducta de su correligionario y defendió la protesta por la contaminación del agua en Guadalajara.

El priista acusó al gobierno de Pablo Lemus de responder con represión a las manifestaciones y sostuvo que debe atenderse la falta de soluciones para la población.

Cuestionado sobre si justificaba la actuación del diputado, insistió en que lo importante era visibilizar el problema y afirmó que también se observó en redes sociales un jaloneo con legisladores del naranja.