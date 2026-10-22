Federación y Jalisco dan 25 mmdp a plan hídrico

El pasado domingo cientos de personas realizaron la 2.a marcha por la calidad del agua en Jalisco, con un recorrido del Parque Juárez hasta el Palacio de Gobierno, donde reclamaron el hídrico como derecho humano, respeto al derecho a la protesta y liberación de detenidos

El Gobierno federal y el de Jalisco acordaron un esquema de inversión conjunta de entre 22 mil y 25 mil millones de pesos para atender los problemas de calidad y abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante la construcción de un acueducto y obras de potabilización, saneamiento y conducción, sin recurrir a la privatización ni al endeudamiento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Federación financiará el acueducto pendiente para apoyar a dos millones de habitantes, mientras la administración de Pablo Lemus asumirá las intervenciones de corto plazo relacionadas con el mantenimiento y la potabilización.

La aportación federal prevista será de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para el acueducto de Chapala, con el que se busca complementar el aprovechamiento de la presa El Zapotillo. El gobernador estimó que las obras federales requerirán entre dos y tres años de ejecución.

El Tip: Especialistas de la UdeG advierten que la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle y el Acueducto Sustituto de Chapala no resuelven la contaminación del agua.

Sheinbaum aclaró que todavía deben afinarse los detalles financieros. Explicó que este jueves habrá una revisión para identificar las fuentes de recursos y evitar que el proyecto implique contratar deuda.

“Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el Gobierno federal pueda ayudarle a los dos millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el Gobierno de Jalisco”, expresó.

Tras salir de una reunión con la mandataria en Palacio Nacional, Pablo Lemus confirmó el reparto de responsabilidades y detalló que Jalisco destinará entre 10 mil y 12 mil millones de pesos a las obras que estarán a su cargo, una cantidad similar a la aportación prevista de la Federación.

Entre los proyectos estatales figura la ampliación y modernización de la planta potabilizadora número 1, con un costo estimado de siete mil 500 millones de pesos. A esta intervención se sumará un bypass —una conducción alterna para evitar el paso del agua— desde la presa La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga, hacia el sistema que abastece a la planta potabilizadora número 1 de Miravalle.

320 Colonias jaliscienses reciben el agua de la red pública sucia

El programa también incluye nuevos sistemas de colectores para evitar las descargas ilegales en el canal de Las Pintas y la presa del mismo nombre. Estas acciones forman parte de la estrategia estatal para mejorar las condiciones del agua antes de su distribución a los hogares.

“Las obras que nosotros vamos a hacer hay de corto, mediano y largo plazo. Es decir, nos vamos a complementar muy bien: nosotros las de corto, que tienen que ver con la potabilización del agua, y el Gobierno Federal las de largo plazo”, explicó.

Según las cifras anunciadas, la modernización de la potabilizadora representa una parte del paquete estatal de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos. El resto de las intervenciones contempla la conducción desde La Calera y los colectores para contener las descargas irregulares.

Lemus insistió en que la participación conjunta de ambas administraciones permitirá desarrollar la infraestructura sin privatizar los servicios de agua y sin contratar deuda estatal: “No se va a privatizar nada ni habrá recursos de deuda para ello. Es decir, nos complementamos de una manera muy adecuada entre el Gobierno federal y el gobierno de Jalisco”, sostuvo.

El mandatario reiteró el acuerdo mediante un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el respaldo presidencial y destacó que las obras estatales de potabilización se complementarán con la infraestructura federal de mayor plazo.

El pasado domingo cientos de personas realizaron la 2.a marcha por la calidad del agua en Jalisco, con un recorrido del Parque Juárez hasta el Palacio de Gobierno, donde reclamaron el hídrico como derecho humano, respeto al derecho a la protesta y liberación de detenidos ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Adelantó una reunión este jueves con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para definir los recursos. La coordinación deberá precisar las condiciones financieras de las intervenciones, cuyos montos fueron presentados como estimaciones por ambos gobiernos.

“La vía del diálogo es la mejor forma para llegar a acuerdos, nunca el enfrentamiento. El diálogo, la propuesta que Jalisco puso sobre la mesa, y que hoy, con el apoyo del Gobierno federal y de la Presidenta Sheinbaum, le damos forma en beneficio de las y los jaliscienses, y, principalmente, de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara”, afirmó.

La Universidad de Guadalajara reconoció el compromiso de los gobiernos federal y estatal para atender el suministro y la calidad del agua. En un comunicado, señaló que la preocupación de la población merece una respuesta coordinada de las autoridades, porque están de por medio la salud y el bienestar de las familias.

La institución consideró que la magnitud del problema exige una solución integral y confió en que la colaboración se traduzca en acciones sostenidas, acompañadas de seguimiento técnico e información pública sobre los avances.

La universidad reiteró su disposición a contribuir con conocimientos, investigaciones y especialistas, tanto para colaborar con las autoridades como para fortalecer el diálogo con la sociedad en torno a las soluciones para el abastecimiento y la calidad del líquido.