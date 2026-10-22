Hace IMSS nueva oferta de alza de 8% y sindicato acepta; disidencia marcha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elevó de 6.8 a ocho.0 por ciento global su propuesta de incremento salarial, tras concluir las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y anunció un plan para basificar a más de 10 mil trabajadores y reforzar la atención médica.

El director general del instituto, Zoé Robledo, explicó que la oferta aprobada por el Consejo Técnico se integra por cuatro por ciento al salario tabular y otro cuatro por ciento a la ayuda para el pago de renta de casa habitación. El planteamiento aún deberá ser valorado por los trabajadores.

La nueva propuesta surge después de que la base laboral rechazó el incremento global de 6.8 por ciento sometido a consulta, compuesto por 2.9 por ciento al tabulador y 3.9 por ciento a la ayuda para renta. El desacuerdo abrió una nueva negociación entre las autoridades y la representación sindical, en el marco de protestas de trabajadores por mejores remuneraciones, falta de insumos, infraestructura y personal.

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El Dato: Robledo destacó que sólo 3 veces en 23 años, el alza global ha alcanzado 8% (2024 y 2025), y en 14 años es la 2.a vez que el salario tabular alcanza 4% (la anterior, en 2023).

En un mensaje a medios, Robledo informó que el diálogo concluyó la noche del martes y sostuvo que el ajuste busca responder a la inconformidad expresada por el personal: “Este incremento escucha a los trabajadores en la consulta convocada por el sindicato”.

Aseguró que la propuesta es financieramente viable y podrá cubrirse mediante medidas de “austeridad republicana”, eficiencias en las contrataciones y compras de medicamentos, sin comprometer los servicios a los derechohabientes.

Junto con la oferta económica, Robledo presentó los ejes de un plan integral para fortalecer los servicios del instituto. Entre ellos figura la basificación de 10 mil 939 trabajadores de áreas médicas, técnicas y de servicios. La medida contempla a personal de enfermería y medicina, camilleros, trabajadores de higiene y limpieza, laboratorios y técnicos en rayos X. Su objetivo es dar mayor estabilidad laboral y atender las necesidades de las unidades donde se prestan los servicios médicos.

El director del IMSS indicó que el plan integral será presentado formalmente ante el Consejo Técnico para analizar su viabilidad operativa y presupuestal. Esta revisión es distinta de la aprobación que ese órgano ya dio a la nueva propuesta salarial. En materia de medicamentos, la estrategia contempla ampliar de 72 horas a 30 días naturales la vigencia de las recetas, así como habilitar la plataforma recetacompleta.gob.mx y una línea telefónica directa para recibir reportes sobre desabasto de insumos.

Estas herramientas forman parte de las medidas anunciadas para atender las dificultades de los pacientes al surtir sus tratamientos. El planteamiento sobre recetas y canales de reporte se incorpora al programa de fortalecimiento de la atención.

Otro de los objetivos es reducir el rezago quirúrgico y mantener la continuidad de los servicios durante el cierre del año. Robledo aseguró que las agendas no se cerrarán por el fin del ejercicio y anunció 31 mil 700 cirugías adicionales. Las intervenciones se realizarán en turnos nocturnos y durante los fines de semana, con prioridad para los procedimientos que registran mayores tiempos de espera.

Entre las operaciones consideradas se encuentran las de cataratas, colocación de prótesis de rodilla y cadera, así como procedimientos de vesícula, hernias y matriz. El plan combina estas acciones con el fortalecimiento de la plantilla y las medidas para mejorar el acceso a medicamentos.

Gremial da por cerrada la revisión de sueldos 2026

| Por Claudia Arellano |

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dio por concluida la revisión salarial 2026, tras acordar con el IMSS un incremento global de ocho por ciento, pese a que una parte de los trabajadores mantiene la exigencia de un aumento de 10 por ciento directo al sueldo y la salida del secretario general de la gremial, Rafael Olivos.

El dirigente llamó a la “reconciliación sindical” y defendió el acuerdo, integrado por cuatro por ciento al salario tabular e igual cifra al concepto 11, ayuda para vivienda, que, explicó, está exento del ISR.

“Con este nuevo escenario queda superada la revisión salarial 2026, pero los retos en la institución continúan”, afirmó en un mensaje en video.

Olivos reconoció que la mayoría de los trabajadores rechazó la propuesta inicial durante una consulta convocada por el sindicato. Sostuvo que la dirigencia organizó la misma de manera inmediata, sin estar legalmente obligada a hacerlo: “En este ejercicio democrático, la mayoría de los compañeros depositaron su voto de manera libre, directa y secreta y rechazaron el aumento salarial pactado”.

Representantes del IMSS y del SNTSS, el martes por la noche ı Foto: Especial

Ante el resultado, dijo, el Comité Ejecutivo Nacional asumió las preocupaciones de los agremiados y pidió al instituto instalar mesas emergentes para mejorar el ofrecimiento y atender las deficiencias en los servicios.

Además del salario, se abordaron el suministro de medicamentos e insumos, el equipamiento, las plantillas de personal y las condiciones laborales. El dirigente aseguró que el IMSS se comprometió a ejecutar un plan de acción inmediato, aunque no precisó plazos, metas ni mecanismos de seguimiento, y calificó el ajuste como el más alto frente a la inflación de los últimos 20 años. Además, pidió a los 475 mil trabajadores sindicalizados valorarlo en su justa dimensión. También afirmó que el comité de diálogo seguirá vigente para escuchar sus inquietudes.

En una entrevista televisiva, Olivos rechazó renunciar ante las exigencias de los inconformes y defendió la legitimidad de su mandato, iniciado en octubre de 2024 y con término en el mismo mes, pero de 2030: “Es algo que yo rechazo categóricamente: ni ahora, ni mañana, ni después, a menos que el marco estatutario marque algún motivo”.

Aseguró que fue elegido democráticamente para un periodo de seis años y que cualquier procedimiento sobre su permanencia debe sujetarse a las disposiciones internas de la organización. Atribuyó parte de las diferencias a una confusión sobre la aplicación de la Ley Federal del Trabajo y los estatutos sindicales, y convocó a retomar las conversaciones.

Base trabajadora rechaza acuerdo; reclama su 10%

Por Claudia Arellano |

Trabajadores del Seguro Social volvieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales y externaron su rechazo a la oferta de incremento global a sus percepciones, del ocho por ciento, que acordaron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Durante las movilizaciones de ayer, personal del IMSS protestó por la defensa de su demanda salarial, con incremento directo del 10 por ciento.

“Nos mantendremos en lucha y resistencia”, advirtieron los trabajadores disidentes, quienes llamaron a sus compañeros de distintas entidades a sumarse a las protestas.

“Para demostrar que no somos uno ni somos dos, cuéntenos bien”, expresaron durante la movilización, que en la Ciudad de México partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI, alrededor de las 15:00 horas. La base del Seguro Social acordó rechazar una propuesta para reunirse con una comisión de la Presidencia en Palacio Nacional, pues exigían ser atendidos por funcionarios de primer nivel.

Retomaron frase de Emiliano Zapata en la marcha del Seguro Social ı Foto: David Patricio|La Razón

En Monterrey, bloquearon uno de los puntos de la avenida Constitución, en su cruce con Félix U. Gómez, en el centro de la ciudad.

Por la mañana, Rafael Soto, enfermero del IMSS y vocero del Movimiento Nacional de Trabajadores del Seguro Social, dijo a La Razón que los inconformes mantienen su pliego petitorio original y acusó que no existe un canal efectivo de diálogo con las autoridades.

“Estamos esperando que nos comuniquen lo que están negociando en lo oscurito. Lo que nos sacó a las calles es el tema de los insumos, la infraestructura que falta; de esto todavía no hay respuesta”, sostuvo el vocero.

El trabajador rechazó que exista una interlocución real con los funcionarios del instituto y cuestionó que las negociaciones se desarrollen únicamente con las representaciones sindicales.

“No vemos un canal real con los funcionarios. Deberían estar platicando con los trabajadores reales y no con los sindicatos ‘charros’”, afirmó.

El enfermero aclaró que la movilización que se desarrolló ayer no implicaba un paro de labores, pues los participantes acudirían a marchar después de cumplir con sus jornadas de trabajo. También señaló que los inconformes buscan que se convoque a un Congreso Extraordinario para resolver internamente sus demandas sobre la dirigencia sindical.

En protesta exigieron la renuncia de Rafael Olivos de la dirigencia sindical ı Foto: David Patricio|La Razón

Previo a la marcha, Eduardo Vinicio, jubilado del IMSS, sostuvo que el movimiento continuará y cuestionó que el Gobierno federal haya minimizado la movilización del martes pasado.

El jubilado aseguró que las protestas continuarán cada ocho o 15 días hasta conseguir la salida de Rafael Olivos de la dirigencia sindical.

Además, anunció que los trabajadores mantendrán el plantón en las oficinas centrales del IMSS y en la sede nacional del sindicato, ubicada en la colonia Condesa, y llamó a sus compañeros a ocupar más secciones sindicales a partir de la próxima semana.

De acuerdo con sus cifras, hasta el momento, los inconformes mantienen tomadas siete de las 37 secciones sindicales del país.

Ante los señalamientos sobre una división dentro del gremio, Eduardo Vinicio rechazó esa interpretación y atribuyó las dificultades de organización al rápido crecimiento de la movilización.

“No es una división, este movimiento creció demasiado rápido y nos hemos estado organizando en una rapidísima curva de aprendizaje”, afirmó.

Por su parte, Octavio Fernández, anestesiólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, denunció que los trabajadores disidentes no fueron convocados a la mesa de trabajo que el IMSS y la dirigencia sindical anunciaron por separado durante la mañana de ayer.

Los inconformes anunciaron que el próximo 30 de octubre realizarán una nueva marcha nacional, con movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país, como parte de su estrategia para mantener la presión sobre las autoridades y la dirigencia del SNTSS.

ECHAN A PANISTAS. “¡Fuera, lárguense, rateros!”, fue el grito con el que trabajadores del IMSS confrontaron al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, durante su visita al campamento instalado frente a las oficinas centrales del organismo, en medio de las protestas por demandas salariales y laborales.

Los manifestantes también acusaron a los blanquiazules de tener “memoria corta” y les reprocharon su responsabilidad política en la desaparición del antiguo régimen de jubilaciones y pensiones del Seguro Social.

La presencia de los representantes blanquiazules derivó en un intercambio de reclamos con los inconformes.

Romero Herrera acudió acompañado del diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba y de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, entre otros integrantes del partido, para ofrecer una conferencia de prensa en el lugar.

IMSS pone tope a los beneficios de la Modalidad 40 por 12 meses

| Por Cuahutli R. Badillo |

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ordenó un análisis sobre el efecto de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, en la situación financiera del organismo y, como medida temporal, modificó las reglas para nuevas inscripciones y renovaciones a este esquema, con lo cual el trabajador podrá cotizar su último salario en un empleo formal y adicionar sólo una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con el instituto, esta modificación tendrá una vigencia de 12 meses a partir de hoy.

“Se instruye a la Dirección de Finanzas para que realice un análisis del efecto de la Continuación Voluntaria en la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a más tardar en el plazo de 6 meses a partir de la emisión del presente acuerdo”, indicó en una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

36 Mil 853 movimientos de afilación modificaron salarios en 2024

La publicación señala que una vez que se concluya el análisis financiero, éste debe ser entregado a la Dirección Jurídica del instituto, la cual tendrá un plazo no mayor a seis meses para elaborar una propuesta que modifique las diversas disposiciones normativas y resuelva las áreas de oportunidad para que la Modalidad 40 sea viable en el mediano y largo plazo.

No obstante, durante los próximos 12 meses, aplicarán nuevas reglas temporales para las incorporaciones o renovaciones. A diferencia de años anteriores, cuando un trabajador podía cambiar a la Modalidad 40 y elegir el salario con el que deseaba cotizar hasta un tope máximo de 25 UMA para elevar el promedio de su salario final de pensión; con los cambios actuales sólo podrá cotizar con el último salario registrado en su empleo formal más una UMA adicional, la cual se sitúa en 117.36 pesos diarios.

Esta medida provocará un impacto diferenciado entre los asegurados que quieren jubilarse bajo este esquema, ya que afectará de forma negativa a aquellos que durante su último empleo formal tuvieron una paga baja, al eliminar la posibilidad de incrementar su promedio salarial y aspirar a una pensión alta; en contraste, los trabajadores que tuvieron sueldos elevados no sufrirán una afectación significativa, indicó Jorge Ponce Yépez, presidente de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social del Colegio de la Contaduría Pública de México.

En entrevista con La Razón, Ponce Yépez destacó que la Modalidad 40 sigue vigente y no cambia nada para las personas que ya se pensionaron, porque no hay retroactividad, pero la situación sí es distinta para aquellas personas que planeaban pensionarse bajo este esquema, pero no se habían inscrito y también para las que ya estaban inscritas, pero cuyo plazo de contrato vencerá en los próximos meses y al momento de la renovación serán obligadas a aceptar las nuevas condiciones.

El experto dijo que tras estos cambios podría darse una ola de amparos, “porque no es lo mismo un acuerdo fijado por la Comisión Técnica del IMSS a algo que ya están en la ley, en sus reglamentos”; agregó que pueden surgir amparos directos o uno colectivo, pero todo dependerá de las personas que se organicen para realizarlo.

De acuerdo con una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta 2024 el IMSS registró 275 mil 087 asegurados en la Modalidad 40, de los cuales 58.5 por ciento fueron hombres; 114 mil 138, mujeres y una persona no binaria. Asimismo, realizó 89 mil 484 inscripciones, 111 mil 381 bajas y 17 mil 638 reingresos a la Modalidad 40. Del total de inscripciones, 61.6 por ciento provino de hombres con una edad promedio de 58 años y 38.4 por ciento fueron mujeres de alrededor de 57 años.

“En promedio, los asegurados se inscribieron con un Salario Base de Cotización (SBC), cinco veces superior al último registrado en el régimen obligatorio, con un monto promedio de mil 974 pesos diarios y de mil 731.4 pesos diarios en el caso de los asegurados que reingresaron, en tanto que el salario que fue elegido con mayor frecuencia fue el máximo permitido; lo anterior implicó que los asegurados en ese año optaron principalmente por salarios de cotización altos, con el fin de mejorar las condiciones para su retiro”, añadió la ASF.

El experto recomendó a los trabajadores que tengan los datos correctos de su Salario Base de Cotización e inicien los cálculos de cuánto sería su pensión, a través de la calculadora del IMSS y, si la pensión resulta baja, recomendó hacer un ahorro en fondos de inversión especiales, como un Plan Personal para el Retiro (PPR).

Modalidad 40: así te afectan las nuevas reglas

El IMSS limita el salario con el que podrás incorporarte a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Las medidas entran en vigor el 22 de octubre de 2026.

1. ¿Qué cambió?

• Los nuevos asegurados sólo podrán cotizar con su último salario base de cotización registrado ante el IMSS o hasta ese monto más una UMA.

ANTES: Podías elegir un salario mayor, con el límite legal de 25 UMA

AHORA: Sólo tu último salario o hasta ese monto más una UMA.

2. ¿A quiénes afecta?

SÍ AFECTA: A quienes quieran incorporarse por primera vez.

SÍ AFECTA: A quienes concluyan su periodo y busquen ingresar nuevamente.

NO AFECTA POR AHORA: A quienes ya están inscritos, que conservan sus condiciones hasta terminar el periodo contratado.

3. ¿Cómo afecta a tu futura pensión?

•Se limita la posibilidad de aumentar considerablemente tu salario de cotización, lo que puede reducir el incremento de tu futura pensión.

4. ¿Qué otras reglas aplican?

• El trámite será exclusivamente digital.

• Los nuevos aseguramientos surtirán efecto desde la fecha de solicitud.

• No podrás contratar la Modalidad 40 si ya cotizas como persona trabajadora independiente bajo el esquema señalado en el acuerdo.

5. ¿Qué pasa con tus pagos anteriores?

• El IMSS garantizará el reconocimiento de las semanas y los salarios efectivamente cotizados y pagados, que seguirán siendo considerados para calcular tus derechos pensionarios futuros.

¿Por qué tomó esta decisión el IMSS?

• El Consejo Técnico ordenó un análisis del efecto financiero de la Modalidad 40. Mientras se realiza el estudio (en un plazo de seis meses), las nuevas condiciones tendrán carácter temporal.

IMPORTANTE: El impacto en la pensión dependerá del historial laboral, las semanas cotizadas y el régimen pensionario de cada persona. El acuerdo no modifica las pensiones que ya se encuentran en pago.