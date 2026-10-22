IMSS pone tope a los beneficios de la Modalidad 40 por 12 meses

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ordenó un análisis sobre el efecto de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, en la situación financiera del organismo y, como medida temporal, modificó las reglas para nuevas inscripciones y renovaciones a este esquema, con lo cual el trabajador podrá cotizar su último salario en un empleo formal y adicionar sólo una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con el instituto, esta modificación tendrá una vigencia de 12 meses a partir de hoy.

“Se instruye a la Dirección de Finanzas para que realice un análisis del efecto de la Continuación Voluntaria en la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a más tardar en el plazo de 6 meses a partir de la emisión del presente acuerdo”, indicó en una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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La publicación señala que una vez que se concluya el análisis financiero, éste debe ser entregado a la Dirección Jurídica del instituto, la cual tendrá un plazo no mayor a seis meses para elaborar una propuesta que modifique las diversas disposiciones normativas y resuelva las áreas de oportunidad para que la Modalidad 40 sea viable en el mediano y largo plazo.

No obstante, durante los próximos 12 meses, aplicarán nuevas reglas temporales para las incorporaciones o renovaciones. A diferencia de años anteriores, cuando un trabajador podía cambiar a la Modalidad 40 y elegir el salario con el que deseaba cotizar hasta un tope máximo de 25 UMA para elevar el promedio de su salario final de pensión; con los cambios actuales sólo podrá cotizar con el último salario registrado en su empleo formal más una UMA adicional, la cual se sitúa en 117.36 pesos diarios.

Esta medida provocará un impacto diferenciado entre los asegurados que quieren jubilarse bajo este esquema, ya que afectará de forma negativa a aquellos que durante su último empleo formal tuvieron una paga baja, al eliminar la posibilidad de incrementar su promedio salarial y aspirar a una pensión alta; en contraste, los trabajadores que tuvieron sueldos elevados no sufrirán una afectación significativa, indicó Jorge Ponce Yépez, presidente de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social del Colegio de la Contaduría Pública de México.

En entrevista con La Razón, Ponce Yépez destacó que la Modalidad 40 sigue vigente y no cambia nada para las personas que ya se pensionaron, porque no hay retroactividad, pero la situación sí es distinta para aquellas personas que planeaban pensionarse bajo este esquema, pero no se habían inscrito y también para las que ya estaban inscritas, pero cuyo plazo de contrato vencerá en los próximos meses y al momento de la renovación serán obligadas a aceptar las nuevas condiciones.

El experto dijo que tras estos cambios podría darse una ola de amparos, “porque no es lo mismo un acuerdo fijado por la Comisión Técnica del IMSS a algo que ya están en la ley, en sus reglamentos”; agregó que pueden surgir amparos directos o uno colectivo, pero todo dependerá de las personas que se organicen para realizarlo.

De acuerdo con una auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta 2024 el IMSS registró 275 mil 087 asegurados en la Modalidad 40, de los cuales 58.5 por ciento fueron hombres; 114 mil 138, mujeres y una persona no binaria. Asimismo, realizó 89 mil 484 inscripciones, 111 mil 381 bajas y 17 mil 638 reingresos a la Modalidad 40. Del total de inscripciones, 61.6 por ciento provino de hombres con una edad promedio de 58 años y 38.4 por ciento fueron mujeres de alrededor de 57 años.

“En promedio, los asegurados se inscribieron con un Salario Base de Cotización (SBC), cinco veces superior al último registrado en el régimen obligatorio, con un monto promedio de mil 974 pesos diarios y de mil 731.4 pesos diarios en el caso de los asegurados que reingresaron, en tanto que el salario que fue elegido con mayor frecuencia fue el máximo permitido; lo anterior implicó que los asegurados en ese año optaron principalmente por salarios de cotización altos, con el fin de mejorar las condiciones para su retiro”, añadió la ASF.

El experto recomendó a los trabajadores que tengan los datos correctos de su Salario Base de Cotización e inicien los cálculos de cuánto sería su pensión, a través de la calculadora del IMSS y, si la pensión resulta baja, recomendó hacer un ahorro en fondos de inversión especiales, como un Plan Personal para el Retiro (PPR).

Modalidad 40: así te afectan las nuevas reglas

El IMSS limita el salario con el que podrás incorporarte a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Las medidas entran en vigor el 22 de octubre de 2026.

1. ¿Qué cambió?

• Los nuevos asegurados sólo podrán cotizar con su último salario base de cotización registrado ante el IMSS o hasta ese monto más una UMA.

ANTES: Podías elegir un salario mayor, con el límite legal de 25 UMA

AHORA: Sólo tu último salario o hasta ese monto más una UMA.

2. ¿A quiénes afecta?

SÍ AFECTA: A quienes quieran incorporarse por primera vez.

SÍ AFECTA: A quienes concluyan su periodo y busquen ingresar nuevamente.

NO AFECTA POR AHORA: A quienes ya están inscritos, que conservan sus condiciones hasta terminar el periodo contratado.

3. ¿Cómo afecta a tu futura pensión?

•Se limita la posibilidad de aumentar considerablemente tu salario de cotización, lo que puede reducir el incremento de tu futura pensión.

4. ¿Qué otras reglas aplican?

• El trámite será exclusivamente digital.

• Los nuevos aseguramientos surtirán efecto desde la fecha de solicitud.

• No podrás contratar la Modalidad 40 si ya cotizas como persona trabajadora independiente bajo el esquema señalado en el acuerdo.

5. ¿Qué pasa con tus pagos anteriores?

• El IMSS garantizará el reconocimiento de las semanas y los salarios efectivamente cotizados y pagados, que seguirán siendo considerados para calcular tus derechos pensionarios futuros.

¿Por qué tomó esta decisión el IMSS?

• El Consejo Técnico ordenó un análisis del efecto financiero de la Modalidad 40. Mientras se realiza el estudio (en un plazo de seis meses), las nuevas condiciones tendrán carácter temporal.

IMPORTANTE: El impacto en la pensión dependerá del historial laboral, las semanas cotizadas y el régimen pensionario de cada persona. El acuerdo no modifica las pensiones que ya se encuentran en pago.