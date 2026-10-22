Inicia instalación de megacatrina en el Zócalo; van por récord Guinness

Los gigantescos radios y cubitos, así como dos manos huesudas ya son un atractivo para miles de capitalinos que pasan por el Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana.
Ahí, trabajadores y artistas comienzan a levantar a la Calavera Garbancera, mejor conocida como La Catrina, de José Guadalupe Posada y que tendrá una altura de 32 metros.
Personas que laboran en la instalación de esta obra mencionaron que ésta debe estar instalada en su totalidad antes del 29 de octubre, cuando sea inaugurada la Megaofrenda de Día de Muertos. El objetivo es Establecer un Record Guinness.
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