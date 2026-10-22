Buscan Récord Guinness.

Inicia instalación de megacatrina en el Zócalo; van por récord Guinness

Trabajadores instalan en el Zócalo una Catrina de 32 metros, inspirada en José Guadalupe Posada, para inaugurar la Megaofrenda el 29 de octubre

Montaje de la Calavera Garbancera, ayer.
Montaje de la Calavera Garbancera, ayer. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Los gigantescos radios y cubitos, así como dos manos huesudas ya son un atractivo para miles de capitalinos que pasan por el Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana.

Aspectos de la Catrina monumental en el Zócalo
Aspectos de la Catrina monumental en el Zócalo ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

Ahí, trabajadores y artistas comienzan a levantar a la Calavera Garbancera, mejor conocida como La Catrina, de José Guadalupe Posada y que tendrá una altura de 32 metros.

Aspectos de la Catrina monumental en el Zócalo
Aspectos de la Catrina monumental en el Zócalo ı Foto: Jonathan Castro|La Razón

Personas que laboran en la instalación de esta obra mencionaron que ésta debe estar instalada en su totalidad antes del 29 de octubre, cuando sea inaugurada la Megaofrenda de Día de Muertos. El objetivo es Establecer un Record Guinness.

Aspectos de la Catrina monumental en el Zócalo
Aspectos de la Catrina monumental en el Zócalo ı Foto: Jonathan Castro|La Razón
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