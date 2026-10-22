Inquietud por la Modalidad 40

Y fue en ambas Cámaras legislativas donde ayer saltó el tema de las modificaciones que se anunciaron sobre el mecanismo de retiro denominado Modalidad 40 en el que los trabajadores siguen pagando al IMSS cotizaciones aun cuando ya no estén laborando para con ello acceder a servicios de salud, acumular semanas, pero también a posibilidades de mejorar sus pensiones al momento de jubilarse. En el Senado, nos comentan, presidido por Higinio Martínez, se dio entrada a una solicitud de revisión de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación en esta materia. Mientras, en Diputados se señaló que cualquier modificación que pudiera darse en la materia implicaría una acción legislativa. Nos cuentan que ayer mismo, el Instituto difundió información en el sentido de que la Modalidad 40 no desaparece, sino que se fortalece y sólo se ajusta para “evitar prácticas de simulación y garantizar que el mecanismo se aplique correctamente y proteger los derechos pensionarios de las personas trabajadoras”. Por lo pronto, pendientes.