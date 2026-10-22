Recupera Gobierno 48.4 mmdp con combate a huachicol fiscal

En 2025, el erario dejó de percibir más de 61 mil millones de pesos por irregularidades en operaciones de empresas con permisos para comercializar e importar combustibles, informó el Gobierno federal.

El Centro de Análisis de Datos de Hidrocarburos, integrado por varias dependencias, detectó inconsistencias entre los volúmenes de compra y venta facturados en la cadena de comercialización.

El “desbalance” ascendió a 61 mil 785 millones de pesos, correspondiente a ocho mil 824 millones de litros por los que no se pagó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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Las empresas comercializadoras concentraron 72 por ciento del monto observado, equivalente a 44 mil 468 millones de pesos. Después se ubicaron estaciones de servicio, importadores, distribuidores y otros participantes del sector.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que los mecanismos para rastrear combustibles y verificar operaciones permitieron recuperar más de 48 mil millones de pesos durante 2026. Entre las medidas están la rectificación de declaraciones de importación, el aumento de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), el incremento de las importaciones declaradas y mayores controles.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa ı Foto: Especial

En paralelo, el Gobierno intensificó los operativos contra el mercado ilícito de combustibles. Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), informó que han sido detenidas dos mil 539 personas, como resultado de acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Las autoridades también decomisaron cinco mil 572 vehículos utilizados para transportar combustible y aseguraron 173.7 millones de litros de hidrocarburos.

Sheinbaum señaló que las operaciones ilícitas involucran no sólo a grupos de la delincuencia organizada, sino también a otros participantes de la cadena de suministro, desde importadores y distribuidores hasta gasolineras. Por ello, afirmó, las autoridades reforzaron la revisión de los permisos de comercialización.

En materia aduanera, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) impidió el ingreso ilegal de mil 952 millones de litros de combustible, volumen que representa 13 mil 664 millones de pesos en IEPS que se pretendía evadir.

Además, se impusieron 500 multas por presentar información errónea, tardía o inexacta y se iniciaron procedimientos administrativos contra ocho agentes aduanales.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) canceló 264 permisos para vender y comercializar combustibles, mientras que otros 307 están sujetos a procedimientos de sanción o revocación.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló a dos mil 224 empresas por vender combustibles sin los permisos correspondientes. También aplicó seis mil 483 multas a más de dos mil gasolineras por incumplir las obligaciones sobre controles volumétricos, que registran el combustible recibido, almacenado y vendido.

Finalmente, 180 empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores debido a su presunta participación en operaciones de contrabando.

Y descartan este delito en megadecomiso de la FGR

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las instalaciones donde autoridades aseguraron 59 millones de hidrocarburo en Guanajuato, presumido en su momento como el mayor golpe al huachicol, en realidad se encontraban en condiciones de legalidad.

Aunque afirmó que sí se encontraron anomalías relacionadas con el transporte que ingresaba a las instalaciones, la empresa solventó las observaciones y toda su operación está dentro de las normas.

“Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía (General de la República). El conocimiento que tenemos es que… Tendría que informarlo la Fiscalía, con todo detalle. Pero, en realidad, había algunos asuntos ilegales de transporte que estaban entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema. Pero, en general, toda la instalación tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, dijo.

Este aseguramiento se reveló a mediados de septiembre por parte de la FGR, quien reportó un operativo realizado por instancias estatales a un inmueble del municipio de San José de Iturbide. Sin embargo, la empresa encargada, Gas Natural del Noroeste, emitió un comunicado en el que defendió sus operaciones en cumplimiento de las normas.

Una indagatoria al caso llevó a la destitución del entonces fiscal general de la entidad, Juan Francisco Vera, tras conocerse que el reporte de tal operativo se realizó dos semanas después de que se ejecutó, aprovechando la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Guanajuato, y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se verificara toda la información.

En una actualización del aseguramiento de un buque en Altamira, que fue el detonante de las indagatorias por el contrabando de combustible en México, la mandataria reportó que hay 17 órdenes de aprehensión pendientes, de las cuales tres corresponden a órdenes de extradición formales que México ya presentó a Estados Unidos.

Sobre estos últimos, la mandataria comentó que se trata de personas que tienen doble nacionalidad. Hasta ahora, ya suman 15 personas detenidas, de las que 11 son elementos de la Secretaría de Marina y cuatro son civiles.

Deuda de Pemex baja a su mejor nivel en 12 años

| Por Yulia Bonilla |

La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) tocó su nivel más bajo en 12 años; es decir, se redujo en alrededor de 20 mil millones de dólares en los últimos dos años, al mismo tiempo en el que la empresa ha hecho esfuerzos por alcanzar la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo.

De acuerdo con el director de la petrolera, Juan Carlos Carpio Fragoso, la disminución de 20 mil millones de dólares a la deuda se logró en menos de 24 meses y aseguró que hoy se traduce en un menor pago de intereses y más recursos para la extracción y refinación.

“Hoy compartimos resultados que muestran cómo Pemex está fortaleciendo su capacidad para generar energía, producir más valor dentro del país, mejorar su situación financiera y seguir apoyando a las comunidades donde opera”, destacó.

El Dato: La secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró que México cuenta con una capacidad de almacenamiento de gas natural equivalente a tres días.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que este alcance se dio con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y aseguró que el resultado no significará una puerta abierta para que la petrolera vuelva a endeudarse, sino que servirá para que alcance su autosuficiencia.

“Eso hizo que aumentara la nota de Pemex de las calificadoras... No pretendemos que Pemex se siga endeudando, o sea, no hicimos esto para ‘ahora, volver a endeudarlo(...) La idea es que se mantenga así que se cumpla con todos los créditos; si se puede bajar más a través del apoyo de Hacienda sin poner en riesgo las finanzas públicas, se va a seguir haciendo. Pero este es un resultado muy importante para Pemex”, sostuvo.

En la conferencia matutina, el directivo detalló que hasta ahora, la producción petrolera ya se encuentra en 1.76 millones de barriles, mientras que la de gas natural registró un incremento de 1.5 por ciento respecto a 2024 y ya supera los 400 millones de pies cúbicos diarios.

Adicionalmente, explicó que la refinación de petróleo supera en 81 por ciento a lo que se hacía en 2018, al pasar de 612 mil a un millón 100 mil barriles diarios. En comparación con 2018, donde sólo 24 de cada cien barriles eran producidos en Pemex, hoy la cifra subió a 85.

Explicó que este incremento se ha reflejado en la producción de combustibles, como la gasolina, diésel y turbosina, donde se observa un aumento de 186 por ciento respecto a 2018, al pasar de 350 mil a un millón de barriles diarios. En cuanto a fertilizantes se observa un incremento del 16 por ciento en la producción de componentes como urea, nitrogenados entre otros, mientras que las ventas de gasolinas y diésel crecieron 17.9 por ciento en el periodo enero-septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para continuar con el fortalecimiento a la petrolera, el Gobierno contempla una inversión de 1.8 billones de pesos, que se destinarán a la producción, refinación y petroquímica.

“Hoy Pemex produce más energía para México, genera más valor dentro del país mediante una mayor refinación y producción de combustibles, produce más petrolíferos y fertilizantes que fortalecen a la industria y al campo, tiene una deuda menor y cuenta con más recursos para invertir, mantiene su compromiso con las comunidades donde opera, cuenta con un programa sólido para producción, refinación y el desarrollo energético del país”, dijo.





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