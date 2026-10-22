SEP entrega la Medalla al Mérito Académico a estudiantes de Conalep.

Un total de 50 egresadas y egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) recibieron la Medalla al Mérito Académico 2026 en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El galardón distingue a estudiantes de 42 planteles en el país que alcanzaron los promedios más altos de su generación.

Durante la entrega, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que este reconocimiento respalda la consolidación del Bachillerato Nacional y la unificación de planes de estudio mediante un Marco Curricular Común. Con esta estrategia se busca eliminar la percepción de inequidad entre los subsistemas de educación media superior en México.

“Con hechos le decimos adiós a la idea de que había bachilleratos buenos y malos. La educación pública es la mejor en este país y ustedes son la muestra de ello”, subrayó el funcionario federal al transmitir también el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De los 50 galardonados, 36 son mujeres, cifra que refleja una mayor participación femenina en campos de formación científica y tecnológica. Delgado señaló que el gobierno federal impulsa un esquema donde la educación media superior es un derecho, logrando que entre el 98 y 99 por ciento de los aspirantes obtengan lugar en sus primeras opciones sin examen de admisión.

¡Orgullo nacional! Hoy entregamos la Medalla al Mérito Académico CONALEP 2026 a 50 estudiantes cuyo esfuerzo y dedicación son un verdadero ejemplo de compromiso y disciplina.



Bajo la visión de la presidenta @Claudiashein, impulsamos la educación como un derecho, no una… pic.twitter.com/58RH0lIaRs — Mario Delgado (@mario_delgado) October 22, 2026

Las y los jóvenes reconocidos destacan en disciplinas como robótica, manejo de drones, informática, inteligencia artificial, ciencia de datos y transporte ferroviario. Dichas especialidades fueron adaptadas para responder a las exigencias operativas de los sectores económicos estratégicos en las entidades federativas.

El director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, confirmó que la presea se otorgará cada año para incentivar la excelencia estudiantil. Actualmente, la institución cuenta con 314 planteles y una matrícula superior a los 320 mil alumnos en 16 colegios estatales.

A nombre de los alumnos, Italia Venecia Saldaña, egresada del plantel San Pedro de las Colonias en Coahuila, señaló que la educación técnica permite concretar proyectos de vida sin importar el origen social. Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, resaltó el vínculo del modelo técnico con el desarrollo comunitario.

La entrega de la Medalla al Mérito Académico se enmarca en las directrices de la Nueva Escuela Mexicana, proyecto educativo enfocado en fortalecer el pensamiento crítico, la vinculación territorial y la permanencia escolar en el bachillerato.

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JVR