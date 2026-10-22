Taddei rechaza favoritismo en compras del INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó que exista favoritismo en la contratación de empresas proveedoras de material electoral y anunció que solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los procedimientos cuestionados en publicaciones periodísticas.

Al presentar la plataforma “INE siempre a la vista”, diseñada para facilitar el acceso a los procesos de adquisiciones del organismo, sostuvo que las contrataciones deben analizarse a partir de los expedientes, los documentos y las fechas en que se realizaron, y no únicamente de las versiones difundidas públicamente.

“El INE ha sido transparente, es transparente”, aseguró, al explicar que la nueva herramienta permitirá conocer no sólo cuánto dinero gasta el instituto, sino también qué necesita, para qué lo requiere y cómo ejerce los recursos públicos.

7 Empresas proveedoras del INE son indagadas por la UIF

Taddei rechazó que la presidencia del organismo tenga empresas favoritas y defendió la necesidad de revisar los antecedentes de los proveedores que participan en las adquisiciones electorales. “Esta presidencia no tiene empresas favoritas”.

La consejera presidenta también defendió la continuidad de proveedores que han participado en procesos electorales anteriores y explicó que algunas empresas del sector suministran materiales al INE desde 2019.

Sobre las personas señaladas en las publicaciones periodísticas, Taddei informó que ya no forman parte del personal del organismo y que sus declaraciones patrimoniales y de intereses fueron revisadas. Según expuso, en los apartados relativos a la participación en empresas, sociedades o asociaciones, los exservidores públicos declararon no tenerla.

“Lo que hoy podemos decir con los documentos a la vista es que eso es lo que declararon y eso es lo que obra en los expedientes del instituto”, indicó.

Aclaró que esas manifestaciones no representan una conclusión definitiva sobre la existencia o inexistencia de posibles irregularidades, por lo que los antecedentes fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC), instancia que deberá determinar si hubo omisiones o falsedad en las declaraciones. “No nos corresponde convertir esa manifestación en una conclusión anticipada sobre lo que pudo o no pudo existir”, puntualizó.

Agregó que el INE proporcionará la información que le requieran las autoridades competentes, sin interferir en las investigaciones, y anunció que solicitará a la ASF que acuda al instituto para revisar el tema. Asimismo, acusó a los partidos políticos de pretender desestabilizar al INE para ganar por esa vía la elección del año entrante.

“Lo que aquí sí no existe es esa imagen que se quiere construir del instituto y solicitaré a los partidos políticos, a los grupos de poder, a todos los que participan en esta materia, que seamos altamente responsables, porque si una nota provoca una tendencia a desacreditar o querer desestabilizar esta institución, a ellos les decimos: ése no es el camino, así no se ganan las elecciones.

“Las elecciones se ganan afirmando con la ciudadanía su propuesta, su plan de estado, distrito, nación, así se ganan, no se ganan intentando debilitar al Instituto Nacional Electoral”, sostuvo Taddei.