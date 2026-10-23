Balean camión con alumnos en Sinaloa

Un autobús que trasladaba estudiantes de bachillerato y secundaria fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en en el municipio de Escuinapa. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó que la agresión fue directamente contra el chofer, quien resultó con una lesión leve.

Tras los disparos, los menores descendieron del autobús y una estudiante presentó una crisis nerviosa. Las autoridades informaron que el Grupo Interinstitucional ofreció apoyo en este hecho y se trasladó a la persona a recibir atención médica. De igual forma, se realizó un despliegue en la zona para dar con los responsables.

“La situación está controlada, se continuará con los recorridos preventivos para brindar seguridad a la ciudadanía para que realicen sus actividades cotidianas con normalidad”, informó la dependencia.

144 Muertes violentas registró Sinaloa durante septiembre

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque y sobre personas detenidas tras los hechos. El incidente ocurre en medio de la violencia que afecta a Sinaloa, estado que ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

En Escuinapa, el pasado 11 de octubre fue asesinado José Francisco López Bribiesca, coordinador municipal de Protección Civil, luego de realizar un recorrido con mandos de la Marina y el Ejército previo a la llegada del huracán Simon. El ataque ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas, justo cuando regresaba de su recorrido para revisar zonas de riesgo en la región sur de la entidad por el inminente impacto que tendrá en próximas horas.

La violencia en Sinaloa se ha intensificado desde septiembre de 2024, cuando comenzó una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael El Mayo Zambada.

Desde entonces, la entidad ha registrado alzas en homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos desplegados por las autoridades federales y estatales.