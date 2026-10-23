Blindan seguridad en Juchitán tras la caída de El Cromo

LAS SIETE personas detenidas tras acciones de seguridad y vigilancia en las regiones de Oaxaca, ayer.

La Secretaría de Marina (Semar) reforzó la seguridad en Juchitán, en Oaxaca, tras la captura de Iván “N”, alias El Comandante Cromo, y de que la violencia en se intensificara, en el marco de la Estrategia Baluarte Istmo Pinotepa, mediante el despliegue coordinado de personal naval y recursos operativos y tecnológicos, para contribuir a la prevención del delito y al mantenimiento del orden público.

La Marina informó que, para el desarrollo de estas acciones, se cuenta con el despliegue de personal naval con presencia en Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño, Salina Cruz, Santa María Huatulco, Santiago Pinotepa Nacional y otras localidades estratégicas de la entidad, con el fin de fortalecer las capacidades de vigilancia, reconocimiento y respuesta operativa.

El Tip: El Comandante Cromo fue vinculado a proceso ayer por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud, extorsión, entre otros.

Como resultado, personal naval en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía del Estado de Oaxaca detuvieron a siete presuntos delincuentes a quienes les fue asegurada un arma larga, 11 cargadores de diferentes calibres, 269 cartuchos útiles, así como más de 90 dosis de presunta droga con características de la marihuana y del cristal, así como dos básculas grameras y equipo de comunicaciones.

Los detenidos y la droga asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, prevenir conductas delictivas y contribuir a la tranquilidad y bienestar de la población oaxaqueña”, informó la dependencia.

250 Detenidos acumula la Operación Sable en Oaxaca

El martes pasado, un estudiante del Instituto Tecnológico del Istmo fue asesinado luego de ser atacado a balazos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El joven fue atacado por sujetos armados a las afueras de su domicilio, en la colonia 19 de Mayo, en el municipio oaxaqueño.