La Modalidad 40 prendió focos rojos de la ASF y alentó mercado de abusos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió desde junio de 2025 que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) admitió 270 inscripciones y 129 reingresos a la Modalidad 40 sin acreditar todos los requisitos legales, más de un año antes de que entraran en vigor las nuevas restricciones a este esquema de pensiones.

El hallazgo forma parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, cuyos resultados documentaron deficiencias en los mecanismos de control para verificar las solicitudes. Ante las irregularidades, el organismo notificó al Órgano Interno de Control (OIC) del Seguro Social el 11 de junio de 2025 para que evaluara posibles faltas administrativas.

Dentro de los incumplimientos figuraron personas que no reunían las semanas mínimas de cotización, solicitudes presentadas fuera de los plazos legales y afiliaciones con salarios inferiores a los últimos registrados. La revisión también identificó reingresos que no respetaron las condiciones previstas para reincorporarse al programa.

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El Dato: Expertos estiman que en 2024 había aproximadamente 275 mil trabajadores inscritos en la Modalidad 40, mientras que para 2025 la cifra se acercaba a 300 mil.

La Modalidad 40 —conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio— es un esquema del IMSS que permite a personas que dejaron de trabajar con un patrón mantener activas sus cotizaciones por su cuenta, para no perder sus semanas y mejorar el monto de su futura pensión.

Buena parte de las anomalías detectadas en la Cuenta Pública 2024 correspondió a trámites por Internet. En una muestra de solicitudes digitales, los auditores encontraron que el IMSS carecía de expedientes para respaldar la información capturada por los usuarios y detectaron diferencias entre sus bases de datos, pese a contar con mecanismos automáticos para verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Al concluir la fiscalización, el 10 de junio de 2025, el instituto apenas había comenzado a revisar las afiliaciones que presentaban incumplimientos. La ASF mantuvo sus observaciones porque las medidas para identificar las causas de los errores, corregir los registros y determinar posibles responsabilidades todavía estaban en proceso.

Otra irregularidad involucró 31 mil 165 movimientos de modificación salarial que el Seguro Social registró durante 2024 mediante un procedimiento que no contemplaba las normas de la Modalidad 40. Esos cambios correspondían a solicitudes de asegurados que buscaban reincorporarse con una base de cotización distinta.

Ante esa observación, el IMSS ordenó a sus subdelegaciones eliminar dicha práctica a partir de mayo de 2025 y utilizar el trámite de reingreso cuando las personas solicitaran una nueva incorporación con un sueldo superior. La Auditoría consideró que esa instrucción atendía el señalamiento, aunque otras deficiencias permanecieron pendientes.

Los sistemas institucionales también contenían registros con edades de ocho, 15 y 113 años, además de fechas de baja anteriores a las inscripciones y movimientos sin información completa. Estas inconsistencias evidenciaron problemas en la calidad de los datos, aunque esto no significa que personas de esas edades hubieran recibido pensiones, según los registros de la ASF.

Como resultado de la revisión, el órgano fiscalizador emitió cuatro recomendaciones para fortalecer la supervisión de solicitudes, corregir información contradictoria y mejorar los mecanismos de validación. El instituto también instruyó verificaciones cada dos meses para detectar incumplimientos y revisar la procedencia de los aseguramientos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que el Gobierno federal encontró esquemas fraudulentos para obtener pensiones superiores a las que correspondían a los trabajadores. La mandataria justificó con esos hallazgos las nuevas restricciones.

“¿Qué es lo que encontramos? Un mal… Fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la Modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador —vamos a decir así— y que se podía prestar a un fraude”, señaló la mandataria durante su conferencia mañanera, ayer, al explicar por qué el Gobierno decidió emprender las medidas recientes.

La jefa del Ejecutivo ahondó que a partir de estos hallazgos y “de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el Gobierno (se decidió) que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”.

El pasado 10 de octubre, el Consejo Técnico del IMSS aprobó un acuerdo que limita el salario con el cual podrán cotizar las personas que soliciten incorporarse a la Modalidad 40. A partir de este jueves, los nuevos asegurados sólo podrán elegir como base su último sueldo registrado o un importe que no exceda esa cantidad más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Quienes ya contaban con una inscripción conservarán las condiciones vigentes hasta que concluya el periodo contratado. La disposición también establece que los nuevos aseguramientos comenzarán desde la fecha de solicitud y deberán tramitarse exclusivamente por medios digitales.

Por otra parte, el acuerdo ordena a la Dirección de Finanzas elaborar, en un plazo máximo de seis meses a partir del 10 de octubre, un análisis sobre el efecto de este mecanismo en los recursos del Seguro Social. Una vez que reciba los resultados, el área jurídica tendrá otro semestre para proponer cambios normativos que permitan mantener el programa a mediano y largo plazos.

No era nuevo

Algunas de las observaciones que hizo la Auditoría al programa.

Personas que no reunían las semanas mínimas de cotización

Afiliaciones con salarios inferiores a los últimos registrados

Reingresos que no respetaron las condiciones previstas para reincorporarse al programa

Carencia de expedientes para respaldar la información capturada por los usuarios

Registros con edades de 8, 15 y 113 años de los participantes

Fechas de baja anteriores a las inscripciones y movimientos sin información completa.

Congreso busca revisar ajustes en pensiones

| Por Tania Gómez |

El Senado de la República revisará los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para determinar si requieren modificaciones a la Ley del Seguro Social, mientras legisladores de Morena plantearon que el director del organismo, Zoé Robledo, o los funcionarios responsables expliquen ante la Cámara alta los alcances de las nuevas disposiciones.

El presidente de la mesa directiva, Higinio Martínez, informó que el tema está bajo análisis, mientras que Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, consideró que discutirlo en el Congreso daría mayor legitimidad a los cambios, aunque pidió cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores que buscan incrementar su pensión.

“Estamos revisando exactamente qué alcances tiene este anuncio, si tiene que ver con una modificación legal, eso corresponde entonces al Senado y a la Cámara de Diputados”, declaró Martínez Miranda, al ser cuestionado sobre los señalamientos de abogados laboralistas que advierten posibles contradicciones entre el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS y la legislación vigente.

El Dato: El diputado panista Héctor Saúl Téllez calificó de apresurada la decisión y adelantó que habrá una lluvia de amparos de quienes vean restringidos sus derechos ganados.

El senador evitó adelantar una postura sobre la legalidad de las modificaciones y sostuvo que primero deben conocerse sus implicaciones, “más ahora que están agitadas las aguas en el IMSS, mejor revisarlo bien”.

Consultado por separado, Cepeda Salas reconoció que la Presidencia podría tener facultades para establecer los cambios mediante decreto, “sin embargo, le daría mucha mayor legitimidad el que pasara por la Cámara de Diputados y luego por la de Senadores”.

Indicó que Robledo podría comparecer para detallar las nuevas condiciones o enviar a los funcionarios encargados. Sobre las inconformidades de los trabajadores, afirmó que, según la información que tiene, los cambios no tendrían efectos retroactivos.

“Obviamente alguna gente se siente lastimada porque se cancele, pero no tiene retroactividad y hasta donde entendemos sería a partir del momento”, dijo.

Cepeda consideró que la revisión debe analizar tanto el posible uso de esta modalidad para elevar pensiones mediante aportaciones concentradas en los años previos al retiro, como los casos de quienes incrementaron sus cuotas para obtener una jubilación mayor.

“Creo que sí debería revisarse”, señaló. No obstante, advirtió que los ajustes también podrían perjudicar a quienes aumentaron sus aportaciones para mejorar sus ingresos durante el retiro.

Vinculó la discusión con la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del instituto y mejorar los servicios, como la atención de especialistas, el abasto de medicamentos y las consultas médicas: “En el mundo hay problemas para sostener las pensiones y jubilaciones porque cada vez somos menos aportantes”.

Congreso busca revisar ajustes en pensiones ı Foto: Especial

Ninguno de los dos legisladores confirmó una fecha para la eventual comparecencia de Robledo ni adelantó si la Cámara alta promoverá cambios a la legislación. Ambos coincidieron en revisar los alcances de las modificaciones antes de definir las acciones que correspondan.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó las modificaciones a la Modalidad 40 del IMSS y planteó darles congruencia normativa mediante su armonización con la ley.

Informó que su bancada estudia la posibilidad de impulsar adecuaciones legales para establecer disposiciones de carácter general y obligatorio, aunque no anunció una iniciativa ni un calendario para presentarla.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró correcta la decisión y sostuvo que deben profundizarse las investigaciones sobre las irregularidades. Aseguró que los derechos laborales son irrenunciables.

Modalidad 40 dio pie a un mercado de abusos, señalan

| Por Berenice Luna y Cuahutli R. Badillo|

La discusión en torno a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), comienza a moverse al terreno de señalar los abusos sistemáticos de las lagunas legales de dicho esquema; ya que el instituto permitía a los trabajadores elevar discrecionalmente su salario de cotización para obtener una pensión que se alejaba de su historial salarial bajo, lo que lograban a través de financieras que podrían otorgar esos recursos,señalaron especialistas.

“Creo que son abusos en esta modalidad, porque la ley permitía registrarte, pagar tus semanas, pero también modificar el salario y en función al salario que determinabas, ahí es donde está el abuso, era la aportación que tenías que pagarle al Seguro Social”, dijo Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, estrategias para tu retiro.

Pensión perfecta es una de las principales financieras para este modelo ı Foto: Especial

En entrevista con Al Mediodía con Solórzano, el experto explicó que un ejemplo claro de esto era ver a personas que en su último empleo formal tuvieron un salario que se ubicó en 20 mil pesos, pero al momento de registrarse en la Modalidad 40 con el tope máximo permitido de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o alrededor de 80 mil pesos, su pensión se encontraba “muy alejada de la realidad del último salario con una cotización formal”.

El Dato: Con la regla anterior cinco años de Modalidad 40 en el tope salarial compraban una pensión que valía 8.4 veces lo pagado en cuotas, dijo un análisis de Banamex.

De acuerdo con el área de Estudios Económicos Banamex, la Modalidad 40 “amplió su cobertura, mientras el costo de las pensiones de la Ley de 1973 se multiplicó por 6.5”; sólo en 2012 hubo 83.1 mil personas inscritas en este esquema, pero 13 años después, el número ascendió a 272.9 mil, un alza de 228 por ciento y el presupuesto para el pago de pensiones pasó de 122.2 mil mdp en 2012 a 795.8 mil millones de pesos en 2026.

“Si bien este gasto comprende todas las pensiones otorgadas bajo ese régimen y no sólo las asociadas con la Modalidad 40, el crecimiento del esquema ha elevado la discusión sobre la correspondencia entre las cuotas adicionales pagadas por sus afiliados y el costo fiscal de las pensiones resultantes”, indicó la institución bancaria.

Además, el hecho de que las personas tuvieran la posibilidad de inscribirse con un salario superior al último registrado, porque así lo permitía la ley, “dio lugar a estrategias” para incrementar el salario promedio en el cálculo de la pensión, esto propició el surgimiento de “servicios de intermediación y promociones” que ofrecían elevar las pensiones.

Pérez Peñaloza añadió que este mercado surgió ante la posibilidad de que los trabajadores incrementaran el salario con el que cotizaban al IMSS y realizaran pagos retroactivos, lo que les permitía aspirar a una pensión considerablemente superior a sus últimos ingresos laborales.

Ahorro para el Retiro continúa ofreciendo asesorías y financiamiento ı Foto: Especial

“Surgieron de pronto muchas empresas que viendo esa oportunidad estaban financiando el recurso para poder pagar esta cantidad que incluso la ley te permitía pagar de manera retroactiva”, comentó.

Este modelo se encuentra presente en el mercado mexicano; por ejemplo, Pensión Perfecta ofrece financiar las aportaciones de trabajadores interesados en incrementar su pensión, sin necesidad de utilizar recursos propios.

En su sitio web, anuncia estrategias personalizadas, simulaciones de jubilación y acompañamiento en los trámites ante el IMSS; además, asegura que son “especialistas en financiamiento Modalidad 40 y trámites y estrategia de pensión Modalidad 10 para aumentar tu pensión IMSS bajo la Ley 73”.

Pese a que ayer entró en vigor el acuerdo del IMSS con las “medidas temporales”, la oferta de la firma permaneció publicada, aunque sí realizó una publicación para informar a sus clientes de los cambios instruidos.

A su vez, la firma Ahorro para el Retiro ofrece servicios de revisión de historial laboral, cálculo de pensión y una propuesta por escrito que incluye la pensión actual, la pensión mejorada, costo total del “proyecto” y la forma de pago de forma detallada.

Gestimás ofrece servicios similares y asegura que la pensión puede llegar hasta los 50 mil pesos mensuales. En los tres casos, para acceder a más información sobre el préstamo de recursos es necesario contactarse a un número de WhatsApp o a un correo electrónico.