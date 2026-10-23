Llueven críticas de partidos y consejeros a Taddei... ella acusa ataque a todo el INE

Representantes de partidos de oposición exigieron cuentas a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, por los cuestionamientos sobre contrataciones del organismo. El PRI pidió que renuncie si no acredita documentalmente la legalidad de los contratos y la inexistencia de conflictos de interés, mientras Somos México solicitó que se separe temporalmente del cargo durante las investigaciones.

Los señalamientos se deben a las contrataciones de siete empresas proveedoras de organismos electorales, bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por posibles irregularidades financieras, presunta triangulación de recursos y simulación de competencia.

Uno de los cuestionamientos más directos durante la sesión del Consejo General fue el del representante priista Emilio Suárez Licona, quien preguntó a Taddei qué hacía en un festejo con José Alfredo Hernández Casillas, representante de Cajas Graf, empresa que obtuvo un contrato para material electoral de la elección judicial de 2025 por un monto máximo de 198.7 millones de pesos.

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El Dato: En 2024 una reforma amplió las facultades de Taddei para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin aprobación previa del Consejo.

“Lo que está pidiendo el pueblo de México es (saber) ¿qué hacía usted en un festejo, en un evento social con Alfredo Hernández, que es proveedor de este Instituto Nacional Electoral?”, le cuestionó.

Suárez Licona insistió en abordar el tema, aunque Taddei le pidió ceñirse al orden del día y le recordó que los partidos ya habían expuesto sus posturas. El priista respondió que no debía censurarse su intervención. La consejera presidenta no respondió a la pregunta sobre el encuentro con el proveedor.

El representante tricolor también pidió que el Órgano Interno de Control (OIC) emita un informe y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las contrataciones. Además, cuestionó que el micrositio de transparencia que Taddei presentó el miércoles y una conferencia sin preguntas de los medios fueran suficientes para aclarar los señalamientos.

Carlos Gutiérrez Mancilla, representante legislativo del PRI, advirtió que la controversia pone en riesgo la confianza en la autoridad electoral: “Un árbitro bajo sospecha no garantiza elecciones, las pone en riesgo”.

Exigió un informe que detalle quién autorizó los contratos y con qué estudios de mercado se justificaron. Si Taddei no acredita documentalmente la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés, sostuvo, debe renunciar: “Acredite o renuncie”.

Por su parte, Marco Antonio Baños, representante de Somos, pidió que la consejera presidenta se separe temporalmente de su cargo mientras se realizan las indagatorias: “La gravedad de los señalamientos exige transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos”.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, pidió la intervención de las instancias fiscalizadoras para esclarecer los hechos, mientras que el de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, llamó a esclarecer las dudas, y el PT respaldó que se atiendan los señalamientos.

Por separado, el vocero de diputados federales del PAN, Federico Döring, exigió que la consejera presidenta aclare o desmienta las acusaciones de presunto favoritismo en las contrataciones, y exigió a la UIF investigar las operaciones financieras relacionadas con contratos del INE.

FUEGO AMIGO. Antes de la sesión, la consejera Carla Humphrey atribuyó parte del problema de presuntas irregularidades en el INE al “maxipoder” en la presidencia del organismo, es decir, la concentración de facultades, lo que le permite nombrar directamente a titulares de áreas ejecutivas y administrativas sin someter las designaciones al Consejo General.

“Antes estos nombramientos eran colegiados y tenían que pasar por el Consejo General. Todas y todos los consejeros éramos corresponsables de quién se nombraba”, dijo, consideró que el esquema actual “demerita un órgano colegiado” y recordó que ha planteado privilegiar “más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.

Humphrey aseguró que ha usado los mecanismos legales a su alcance para cuestionar decisiones administrativas, pero sostuvo que las explicaciones sobre recursos y contrataciones deben darlas quienes administran el instituto.

Por su parte, el consejero Arturo Castillo también pidió aclaraciones y advirtió sobre el impacto en la confianza pública: “No solamente hay que ser honestos. Hay que parecer honestos. Está generando suspicacias alrededor del instituto y creo que esto no le conviene a nadie.

APOYO. En defensa de Taddei, el consejero Jorge Montaño advirtió que exigir su renuncia podría interpretarse como violencia política contra las mujeres en razón de género. También, los consejeros afines a Taddei, entre ellos Frida Gómez y Uuc-kib Espadas, respaldaron a la titular del INE y pidieron esperar a las investigaciones que eventualmente realicen la ASF y el OIC.

Guillermo Díaz, representante de Morena, dijo que su partido defiende la legalidad en este caso, por lo que esperará a las investigaciones de la ASF y sostuvo que pedir su renuncia “no abona este ataque sistemático al sistema democrático que tenemos en México”, y que quienes piden su renuncia buscan debilitar al instituto.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a Taddei ante los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos, y pidió que el OIC indague y determine responsabilidades. Dijo tener una opinión positiva de ella como una mujer honesta y de principios, y rechazó que las denuncias afecten por sí mismas la credibilidad del INE.

…Y ella se aferra: “No vamos a claudicar”

| Por Tania Gómez |

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que no cederá ante presiones ni abandonará sus responsabilidades por los señalamientos de presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. Lo anterior, luego de que representantes de partidos de oposición pidieran su salida del cargo.

Durante la sesión del Consejo General, Taddei Zavala defendió la actuación del instituto y advirtió que las críticas no deben convertirse en disputas personales ni desviar al organismo de sus funciones esenciales: “No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones, ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”.

La funcionaria reconoció que la fiscalización y el escrutinio público son necesarios, pero cuestionó los señalamientos que, dijo, pueden debilitar la confianza ciudadana en la autoridad electoral antes de que se comprueben las acusaciones.

“La crítica es legítima. La fiscalización es necesaria. Nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público, pero una cosa es cuestionar con hechos y otra muy distinta es pretender debilitar la confianza en una institución mediante afirmaciones que deben comprobarse”, expresó Taddei Zavala.

Sobre las dudas relacionadas con el uso de recursos públicos, la consejera presidenta aseguró que entregará la documentación que respalda las acciones del INE para que las instancias correspondientes revisen los hechos: “Habremos de entregar la información que yo estoy segura de que se encuentra debidamente acreditada a cada una de las acciones que realiza este instituto”.

También sostuvo que el organismo ha enfrentado cuestionamientos en distintos momentos y que la controversia actual no impedirá que continúe con sus tareas rumbo a las elecciones de 2027.

“Este instituto es mucho más grande que cualquier persona, que cualquier coyuntura y que cualquier controversia”, afirmó la presidenta del INE.

Reiteró que el instituto mantendrá sus actividades mientras se revisan los señalamientos y defendió la capacidad del organismo para cumplir con sus obligaciones electorales. “El INE está de pie, está trabajando y está fuerte, y así llegará a las elecciones cumpliendo su deber con México”, agregó.

La consejera presidenta pidió a los partidos que se condujeran “con altura de miras” y los exhortó a que “defiendan sus posiciones, defiendan sus ideas, utilicen los cauces legales, pero no conviertan a la autoridad electoral en el adversario que necesitan para sus contiendas”.