Sheinbaum niega nexos “perversos” con el narco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el proceso judicial contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui busque proteger a criminales o demuestre la existencia de un vínculo “perverso” entre su Gobierno y la delincuencia organizada o los delincuentes de cuello blanco.

“Nosotros no establecemos, bajo ningún motivo, relaciones perversas con ningún grupo criminal o con delincuentes de cuello blanco. Nuestro aliado es el pueblo. Y cumplimos con la Constitución y con las leyes”, sostuvo.

La mandataria afirmó que los resultados en materia de seguridad contradicen los señalamientos sobre una supuesta relación entre su administración y grupos criminales. Como ejemplo, mencionó la reducción de homicidios registrada durante los gobiernos de Morena.

“Y la propia gráfica de los homicidios durante los distintos periodos muestran eso. El Presidente López Obrador disminuyó en nueve por ciento los homicidios. Cortó de tajo este crecimiento que tenían en el país. Y nosotros llevamos 49 por ciento. Entonces, esta visión se cae por sí misma, es muy absurda”, comentó.

El Dato: La jueza federal Mariana Vieyra Valdés presentó su renuncia el 18 de octubre, un día después de ordenar la detención del exfiscal Jáuregui, investigado por traición a la patria.

Ademas, subrayó que el fondo del caso de Chihuahua es la entrada de agentes estadounidenses a territorio mexicano para realizar operaciones al margen de los protocolos de cooperación bilateral y de las leyes nacionales.

“El problema es la entrada de agentes extranjeros, hacer operaciones sin avisar ni siquiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. Ya quién está encargado de hacer esas investigaciones y solicitar al juez órdenes, es la Fiscalía General de la República (FGR). Y ya evaluará esta última denuncia que se hizo”, enfatizó.

También criticó que estos señalamientos se hagan desde partidos como el PAN, a cuyos militantes señaló por el vínculo criminal que se le comprobó a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón.

“Los calderonistas, los panistas, que se coludieron, en su momento, por lo menos su secretario de Seguridad se coludió con el narco. O sea, dice el presidente del PAN: ‘es traición a la patria coludirse con el narco’. Pues eso ocurrió en el gobierno de Calderón, ¿no?, para empezar. Y segundo. Si algo hacemos nosotros es procurar la paz y la justicia en México”, señaló.

Por otra parte, Sheinbaum dejó en manos de la FGR valorar las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien reconoció que tuvo conocimiento de la participación de agentes estadounidenses.

Explicó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos para integrar una carpeta de investigación por posibles delitos, conforme a lo establecido en el Código Penal y las pruebas disponibles.

“Yo creo que bastante hemos hablado del tema de Chihuahua. Y los dichos de la gobernadora hablan por sí mismos”, dijo.

Finalmente, sostuvo que, independientemente de las declaraciones de Campos, el caso es delicado por las presuntas irregularidades del operativo en el que participaron agentes extranjeros.

Entre ellas, mencionó, se realizó durante la madrugada, que los participantes circularon por una carretera peligrosa y que se trasladaron a un laboratorio clandestino que no fue desmantelado, pese a que los agentes extranjeros no tenían facultades para realizar ese tipo de acciones.

Jáuregui va a proceso por ejercicio ilegal de funciones

| Por Elizabeth Hernández |

El exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno fue vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, por posibles omisiones en sus funciones ante la participación de ciudadanos estadounidenses sin autorización federal en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

Durante la audiencia, el juez Luis Alberto Simental consideró que hay elementos suficientes para continuar el proceso penal por ese delito, pero descartó la acusación de coalición de servidores públicos.

Además, consideró que existen líneas de investigación que apuntan a omisiones del exfuncionario en el ejercicio de sus atribuciones. Entre los señalamientos figuran la presunta ocultación de información que conoció por razón de su cargo y las contradicciones en sus declaraciones.

2 Agentes de la CIA murieron tras el operativo

Tras el fallo, el abogado Héctor Villasana Ramírez anunció que presentará una apelación, pues consideró que la autoridad tomó como fundamento suposiciones sobre el conocimiento que su representado pudo tener de las operaciones y no pruebas directas de una intervención ilícita.

Cuestionó que los mismos antecedentes permitieran desechar una imputación y conservar la otra. Sostuvo que las reuniones del extitular de la fiscalía local con sus subordinados no acreditan que autorizara la participación de estadounidenses en tareas de seguridad. El Ministerio Público insistió en la responsabilidad que tenía Jáuregui de supervisar las decisiones de sus mandos, particularmente las de Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El extitular de la Fiscalía de Chihuahua, el pasado 27 de abril, en conferencia. ı Foto: Especial

Desde el Altiplano, Jáuregui Moreno intervino mediante videoconferencia para negar las acusaciones. “No hay datos sobre un comportamiento ilícito de mi parte”, expresó.

El juez concedió dos meses para la investigación complementaria, en lugar de los cuatro que solicitó la Fiscalía estatal. Además, permitióque continuara con las diligencias, pese a cuestionamientos de la defensa sobre las facultades de la unidad encargada del expediente.

Antes de la resolución, militantes del PAN y simpatizantes de Jáuregui se concentraron frente a Ciudad Judicial y reclamaron un fallo favorable.