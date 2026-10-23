...Y revela que la CTM le pidió elegir a su dirigente

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que meses antes de la última renovación de la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), actualmente encabezada por Tereso Medina Mora, varias personas le pidieron decidir quién quedaría al frente, a lo cual se negó.

Compartió que hubo quienes se acercaron previo a la elección de la dirigencia para que ella guiara la definición, porque la central obrera ha estado acostumbrada a someterse a la voluntad presidencial.

“Les conté aquí que hace poco se eligió, por los trabajadores, al dirigente de la CTM. Meses antes vinieron a decirme algunas personas: ‘Oiga, decida usted quién quiere que sea, porque la CTM está acostumbrada a que lo que diga el Presidente —en este caso la Presidenta—‘. No crean que fue una persona, fueron varias personas”, dijo.

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La mandataria argumentó que rechazó intervenir en esta designación, al cuestionar qué caso tendría, si para eso se emprendió una transformación en el país.

“¡¿Cómo voy a andar decidiendo yo quién va a ser el dirigente de la CTM?! Eso lo deciden los trabajadores; pues si no, ¿qué transformación hubo?”, expresó.

Además, subrayó que este tipo de cargos deben cumplir con los principios de humildad, pues la lucha para que los trabajadores eligieran a sus líderes tomó varios años.

“Los puestos de elección popular, particularmente la Presidencia de la República, hay que ejercerlos con mucha humildad. Primero, en el marco, es decir, sin violar la Constitución y las leyes, que es lo que uno jura, respetando la Constitución y las leyes.

“Pero, en segunda, hay que ejercerlo entendiendo que uno está encabezando un proceso de transformación, no ejerciéndolo con el poder que te puede dar la silla presidencial. No. Si luchamos tantos años porque los trabajadores eligieran a sus propios dirigentes, ¡¿cómo es que ahora vas a hacer ‘el dedazo’?! Pues no”, sostuvo.