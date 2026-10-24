Adquieren 780 equipos médicos; reportan ahorro

El Gobierno federal concluyó el proceso de adquisición de 780 equipos médicos de alta tecnología para reforzar la atención en las instituciones públicas de salud, mediante un mecanismo de subastas inversas, y que de acuerdo con la Secretaría de Salud, permitió reducir en siete mil millones de pesos el costo inicialmente cotizado, hasta alcanzar un monto cercano a los 14 mil millones de pesos.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, informó que a las 02:00 horas de este viernes concluyó el proceso de subastas, con el que se busca ampliar la capacidad de diagnóstico y tratamiento en hospitales públicos.

Explicó que entre las nuevas adquisiciones se encuentran resonadores magnéticos, tomógrafos, aceleradores lineales y equipos de radioterapia y braquiterapia, necesarios para atender enfermedades que requieren procedimientos especializados, entre ellas distintos tipos de cáncer.

El Tip: Las cotizaciones originales para los 780 equipos rondaban los 21 mil mdp y tras dos semanas de subastas, el precio se ubicó en alrededor de 14 mil millones de pesos.

También se contempla la compra de casi 500 mastógrafos, algunos con tecnología que permite realizar biopsias en el mismo lugar, con los que se busca fortalecer la capacidad de diagnóstico del cáncer de mama.

El funcionario federal destacó que las subastas implicaron negociaciones importantes por parte de las compañías interesadas, debido al volumen de los equipos solicitados y a las condiciones de tecnología, mantenimiento y soporte requeridas por el Gobierno.

“Hubo subastas, por ejemplo, de mastógrafos que fueron muy agresivas, imagínense lo que es para una compañía competir por casi 500 mastógrafos”, comentó el funcionario.

45 Días tardarán en entregar equipos de baja tecnología

Sostuvo que las empresas participantes tuvieron que realizar consultas con sus matrices internacionales para ofrecer mejores precios y condiciones de suministro, mantenimiento y soporte técnico.

La llegada de los equipos comenzará en noviembre y se prevé que los de instalación sencilla estén listos en junio de 2027, y los más complejos requerirán más tiempo.