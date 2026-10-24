CSP reconoce labor de su gabinete ante resultados

La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al Gabinete de Seguridad por la disminución en la percepción de inseguridad por parte de la población, como lo dio a conocer el Inegi.

Tras darse a conocer que este indicador bajó 4.9 puntos, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la mandataria federal subrayó que se alcanzó el nivel más bajo en los últimos 13 años.

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta… Hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura, dicho por el Inegi, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años. Bajó más en hombres. En mujeres la percepción es mayor de inseguridad”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Surgen rumores de una relación sentimental Surgen más videos que revelan la extrema cercanía de Taddei con polémico contratista del INE

No obstante, comentó que aún hay más trabajo por hacer al respecto. Mientras tanto, extendió un reconocimiento a las autoridades involucradas en esta labor.

23.7 Por ciento cree que la situación de seguridad mejorará

“Hoy felicité mucho al gabinete de seguridad por este resultado. Y también a todos, a quienes realizan las labores operativas, Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional”, dijo.

Asimismo, destacó el papel de la Secretaría de Gobernación por el programa de atención a las causas, enfocado en alejar a los jóvenes de la violencia y promover su desarrollo.

“También a la Secretaría de Gobernación, porque la coordinación del programa de atención a las causas también tiene que ver con esta percepción. Y es cuestión de seguir trabajando todos los días para seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles de sus ciudades”, dijo.

La Presidenta destacó que en el caso de la Ciudad de México, todas las alcaldías aparecieron en este estudio. En este marco, lanzó un llamado a la población para que se sume a esta estrategia contra la inseguridad por medio de las denuncias de actos ilícitos.